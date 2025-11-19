Deniz Gül kimdir, kaç yaşında? Deniz Gül aslen nereli hangi takımda oynuyor? sorular araştırılıyor. Milli takımın genç yeteneği ilk milli maçında yıldız gibi parladı.

DENİZ GÜL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

2 Temmuz 2004’te İsveç’in Stockholm kentinde dünyaya gelen Deniz Gül, Türk bir baba ile İsveçli bir annenin çocuğudur. 21 yaşında olan genç futbolcu 1.90 boyundadır ve santrfor olarak görev yapmaktadır. 2024 yazında Avrupa’nın köklü kulüplerinden FC Porto’ya transfer olarak kariyerinde önemli bir sıçrama gerçekleştirmiştir. Deniz Gül, Portekiz temsilcisinde forvet hattında forma giymeye devam etmektedir.

DENİZ GÜL ASLEN NERELİ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

İsveç asıllı Türk golcü Deniz Daniel Gül, 2 Temmuz 2004’te Stockholm’de dünyaya geldi ve kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Hammarby IF altyapısından yetişen 21 yaşındaki santrfor, 2024 yazında 4,5 milyon euro karşılığında FC Porto ile 2029’a kadar sürecek bir sözleşmeye imza attı.

1,90 boyundaki Gül, güçlü fiziği, hava toplarındaki başarısıyla öne çıkarken; teknik becerisi ve bitiriciliğiyle de hücum hattına katma değer katıyor.

Milli takım tercihiyle de gündemde olan genç forvet, İsveç yerine Türkiye’yi seçerek A Millî Takım’a yöneldi.

Ayrıca Beşiktaş, Gül’ü kiralık olarak kadrosuna katmak için Porto ile görüşmeler yürütüyor ve oyuncunun da siyah-beyazlı bir transfere sıcak baktığı belirtiliyor.