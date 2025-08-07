Denizin ve rüzgârın ritmi İstanbul’da buluşuyor

EKONOMİ (BURSA) - Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK), Türkiye Yelken Federasyonu ve Eker Süt Ürünleri iş birliğiyle düzenlenen 13. TAYK – Eker Olympos Regatta, 8-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek. “Rüzgârı Yakala” mottosuyla yola çıkan organizasyon, bu yıl da deniz tutkunlarına Marmara’nın maviliklerinde unutulmaz bir yelken festivali yaşatacak.

13. TAYK – Eker Olympos Regatta kapsamında; J70, J70 Match Race, IOM (International One Metre), Hareketli Salma ve Yat Sınıfları olmak üzere toplam 5 ayrı kategoride mücadele yaşanacak. Organizasyonda öne çıkan etaplar arasında; 8-9-10 Ağustos’ta Kalamış açıklarında gerçekleşecek yüksek tempolu J70 yarışları, ardından 12-13 Ağustos’ta yapılacak Match Race formatındaki J70 mücadeleleri yer alıyor. Teknolojiyle sporu buluşturan IOM sınıfı yarışları ise Kalamış Su Ürünleri’nde 16-17 Ağustos’ta düzenlenecek. Genç yelkencilerin sahneye çıkacağı Hareketli Salma Kategorileri ise 12-14 Ağustos tarihlerinde Marmara Yelken Kulübü’nün ev sahipliğinde düzenlenecek.

Festivalin ikinci haftasında start alacak Yat Yarışları, 15 Ağustos akşamı Çınarcık rotasında başlayacak. 16 Ağustos’ta şamandıra parkurundaki inshore yarışlarının ardından, 17 Ağustos’ta İstanbul Boğazı’ndaki görkemli Boğaz Yarışı ile festival sona erecek.