Denizlispor’un eski başkanı Ali Çetin’e bıçaklı saldırı
Denizli'de çıkan kavgada bıçakla yaralanan Denizlispor'un eski başkanı Ali Çetin, hastanede tedavi altına alındı.
Denizli’nin Ulus Caddesi'nde çıkan kavgada Denizlispor’un eski başkanlarından Ali Çetin, bıçakla göğsünden yaralandı. Çetin, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunmayan Çetin'in polise verdiği ifadesinde trafikte yol verme tartışması nedeniyle taksi sürücüsü B.A. ile tartıştığını, şüphelinin kendisine bıçakla saldırdığını söylediği öğrenildi.
Sürücü B.A. gözaltına alındı. Ali Çetin, Denizlispor'da 2018-2021 yılları arasında başkanlık görevini yürütmüştü.