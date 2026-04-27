Derbi mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe’de kritik gün: Yönetim toplanıyor

Trendyol Süper Lig'de sezonunun 31. haftasındaki derbide Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'a konuk oldu. Sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertli ekip, rakibinin 7 puan gerisine düştü.

HT Spor'un haberine göre Fenerbahçe'de yönetim kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantının 14.00'te başlayacağı belirtildi. Ek olarak bu toplantıda Domenico Tedesco ve Devin Özek'in yer almayacağı, yönetim kurulunun bir toplantı gerçekleştireceği ifade edildi. Toplantıda bazı radikal kararların alınabileceği aktarıldı.

Ertan Torunoğulları ne demişti?

Derbinin ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, kısa süre içinde bir yönetim kurulu toplantısı gerçekleştireceklerini ve bazı kararlar alacaklarını söylemişti.

Torunoğulları açıklamasında, "Biz yönetim olarak, takım olarak bazı kararlar alacağız. Bu kararları alırken de en kısa zamanda bir yönetim kurulu toplantımız olacak. Bunu sizlerle, kamuoyu ile paylaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.