Derbi öncesi Beşiktaş, Kocaeli ile moral buldu



Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Kocaelispor ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar, Rafa Silva, Vaclav Cerny ve Oleksandr Syrota'nın kendi kalesine attığı golleriyle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi moral depolayan Kartal, aynı zamanda evindeki iyi gidişatını da sürdürdü. Beşiktaş, bu sezon rakiplerini konuk ettiği 3 karşılaşmayı da kazandı.

Siyah-beyazlılar, ligin 2. haftasında Tüpraş Stadyumu’nda Eyüpspor’u ve 5. haftada Başakşehir’i 2-1’lik skorlarla mağlup etmişti.

İlk yarıdan notlar

1. dakika Maç başladı

4. dakika Rafa Silva'nın golüyle Beşiktaş 1-0 öne geçti.

17. dakika Cerny ile Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı.

İkinci yarıdan notlar

50 . dakika Tayfur Bingöl'le Kocaelispor farkı 1'e indirdi. Bingöl golün ardından sevinmedi.

55. dakika Beşiktaş'ta Gözhan Sazdağı sarı kart gördü.

56. dakika Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Tammy Abraham, oyuna devam edemedi. İngiliz golcü oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı.

77. dakika Beşiktaş'ta Cerny ve Ndidi kenara gelirken Cengiz ve Kartal oyuna dahil oldu.

90+3. dakika Jota Silva ile fark yeniden 2'ye çıktı.

90+5. dakika Maç sona erdi.