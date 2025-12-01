  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Derbi öncesi futbolcular arasında gerginlik
Takip Et

Derbi öncesi futbolcular arasında gerginlik

Fenerbahçe'nin Galatasaray’ı konuk edeceği derbi maç öncesinde futbolcular arasında tartışma yaşandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Derbi öncesi futbolcular arasında gerginlik
Takip Et

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14'üncü haftasında derbi maçta Galatasaray'ı konuk edecek. Bu mücadele öncesinde ısınma bölümündeyken iki takımın futbolcuları arasında gerginlik yaşandı.

Derbi öncesi futbolcular arasında gerginlik - Resim : 1

İrfan Can Eğribayat taraftara 3’lü çektirmeye gittiği esnada Victor Osimhen’in tepki göstermesiyle ikili arasında tartışma oldu. Daha sonra iki takımın tüm futbolcuları bu tartışmaya dahil oldu. Bir süre devam eden tartışmanın ardından iki takım futbolcuları kendi alanlarına dönerek ısınmaya devam etti.

Spor
Galatasaray, Union Saint Gilloise maçının hakemini UEFA şikayet etti
Galatasaray, Union Saint Gilloise maçının hakemini UEFA şikayet etti
Bugün maç var mı? 1 Aralık Pazartesi canlı maç takvimi: saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün maç var mı? 1 Aralık Pazartesi canlı maç takvimi: saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
Dev derbi için geri sayım! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Dev derbi için geri sayım! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Sergen Yalçın: Kimse sevinmesin, görevi bırakmayacağım
Sergen Yalçın: Kimse sevinmesin, görevi bırakmayacağım
Çaykur Rizesppor'da İlhan Palut dönemi bitti
Çaykur Rizesppor'da İlhan Palut dönemi bitti