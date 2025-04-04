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Derbi sonrası 8 isim PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki olaylarla ilgili 8 ismi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Haber Merkezi
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Derbi sonrası 8 isim PFDK'ya sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ve sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'de teknik direktör Mourinho ile oyuncular Fred ve Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'da ise futbolcular Barış Alper Yılmaz ile Kerem Demirbay'ın tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.

Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek kupada yarı finale yükseldiği maçta yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri gerekçesiyle iki kulübün yanı sıra Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco, yardımcı antrenör Salvatore Foti ve kaleci antrenörü Sandro Zufic'in de PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

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