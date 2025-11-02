Derbide gol düellosu: Fenerbahçe geriden gelip kazandı
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan dev derbi, Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi siyah-beyazlılar, 5. dakikada El Bilal Toure ve 22. dakikada Emirhan Topçu'nun golleriyle 2-0 öne geçti.
Konuk ekip Fenerbahçe, 32. dakikada İsmail Yüksek, 45+3. dakikada Marco Asensio ve 83. dakikada Jhon Duran'ın attığı gollerle skoru 3-2'ye getirmeyi başardı.
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, 27. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bu skorun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 25'e yükseltti ve 2. sırada yer buldu. İki maçtır kazanamayan Beşiktaş ise 17 puanla 6. basamakta yer aldı.
Fenerbahçe, Süper Lig'de gelecek hafta Kayserispor'u konuk edecek. Beşiktaş ise Antalyaspor deplasmanına çıkacak.