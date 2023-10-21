Derbide gülen taraf Galatasaray
Galatasaray Beşiktaş'ı 2-1 geçerek puanını 25'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-kırmızılılar bu sezon üst üste sekizinci galibiyetine ulaştı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki 300. resmi maçına çıktı.
Galatasaray, şu anki ismi RAMS Park olan statta oynadığı 300 resmi maçta 194 galibiyet, 61 beraberlik ve 45 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, bu statta attığı 631 gole karşılık kalesinde 294 gol gördü.
Zorlu mücadelede 26. dakikada Icardi'nin golüyle öne geçen Galatasaray, ilk yarıyı önde kapattı. Konuk ekibin kalecisi Mert Günok 30. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Derbinin ikinci yarısında Beşiktaş Chamberlain'in golü ile 69. dakikada beraberliği yakaladı.
81. dakikada penaltı vuruşunu gole çeviren Icardi, takımını yeniden öne geçirdi.
Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla puanını 25 çıkartarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Derbide sezonun 3. yenilgisini yaşayan Beşiktaş ise 16 puanda kaldı.
Galatasaraylı futbolcular maç sonunda tribünlere giderek, galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı. Galibiyet "üçlü"sünü Mauro Icardi çektirdi.