Dev derbide kazanan Beşiktaş oldu: Kadıköy'den 3 puanla ayrıldı
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki derbide Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki derbide Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 2-1 kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Rıdvan Yılmaz ile 73. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü 26. dakikada Milan Skriniar attı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 9'a yükseltirken Fenerbahçe, 6 puanda kaldı.
Gelecek hafta Beşiktaş sahasında Erzurumspor'u konuk edecek. Fenerbahçe ise deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.