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Dev derbide kazanan Beşiktaş oldu: Kadıköy'den 3 puanla ayrıldı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki derbide Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

Haber Merkezi
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Dev derbide kazanan Beşiktaş oldu: Kadıköy'den 3 puanla ayrıldı
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki derbide Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 2-1 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Rıdvan Yılmaz ile 73. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü 26. dakikada Milan Skriniar attı. 

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 9'a yükseltirken Fenerbahçe, 6 puanda kaldı.

Gelecek hafta Beşiktaş sahasında Erzurumspor'u konuk edecek. Fenerbahçe ise deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.