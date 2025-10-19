Dev derbide kazanan Fenerbahçe Beko oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Galatasaray MCT Technic'i 85-76 mağlup etti.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-16 önde kapatan Fenerbahçe Beko, devreye de 44-42 önde girdi.



Büyük bir çekişmeye sahne olan 3. çeyrek 58-56 sarı lacivertlilerin üstünlüğüyle geçilirken, derbi 85-76 Fenerbahçe Beko'nun galibiyetiyle noktalandı.

Derbiye yoğun ilgi

Galatasaray MCT Technic-Fenerbahçe Beko derbisini Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyeleri, Galatasaraylı futbolcular Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı saha kenarından takip etti.