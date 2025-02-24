Dev derbiden gol sesi çıkmadı
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe, Rams Park'ta 0-0 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk iddiasında bulunan iki takımda Galatasaray ve Fenerbahçe, Rams Park’ta kozlarını paylaştı.
Mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 64’e, Fenerbahçe ise 58’e yükseltti.
Süper Lig’de gelecek hafta Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak. Fenerbahçe ise evinde Antalyaspor’u ağırlayacak.