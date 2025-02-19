Dev maçta yabancı hakem düdük çalacak! TFF’nin konuştuğu isim belli oldu
Süper Lig'de Galatasaray Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) dev maç için düşündüğü hakemler arasında Polonyalı Szymon Marciniak ön plana çıkıyor.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbide yabancı hakem düdük çalacak.
Mücadele öncesinde TFF'nin hangi yabancı hakeme görev vereceği merak ediliyordu.
Riva'da kritik toplantı
Riva'da gerçekleştirilen toplantıda Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesi için Polonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Szymon Marciniak'ın ön plana çıktığı öğrenildi.
Güçlü adaylardan biri de Kovacs
Öte yandan Romanyalı Istvan Kovacs da TFF'nin derbi için belirlediği güçlü adaylar arasında yer alıyor.