Dev transferler çare olmadı: Trabzonspor sezona kötü başladı

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Sezon öncesinde kadrosuna önemli takviyeler yapan ve yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor, sahadaki performansıyla ise beklentileri tam olarak karşılayamadı.

Bordo-mavililer, Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Konyaspor’a 1-0 mağlup olarak ikinci yenilgisini aldı. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, ilk 5 haftada zirve yarışında beklenenden daha fazla puan kaybı yaşadı.

Geçen sezonun 3 puan gerisinde

Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun ilk 5 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 10 puan toplamıştı. Bu sezon ise aynı periyotta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan bordo-mavililer, hanesine 7 puan yazdırabildi.

İki sezonun ilk 5 haftalık bölümü karşılaştırıldığında Trabzonspor’un puan hanesinde 3 puanlık düşüş yaşandı.

Gol sayısı arttı, puan aynı oranda gelmedi

Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezonun ilk 5 haftasında 4 gol atıp kalesinde 2 gol görürken, bu sezon hücumdaki üretkenliğini artırdı. Karadeniz ekibi, geride kalan 5 haftada rakip fileleri 9 kez havalandırırken, kalesinde 5 gol gördü.

Gol sayısındaki artışa rağmen Trabzonspor, bunu puan tablosuna aynı ölçüde yansıtamadı. Özellikle alınan iki mağlubiyet, bordo-mavililerin sezon başlangıcındaki hedefleri açısından dikkat çekti.

Trabzonspor’da gözler toparlanma sürecinde

İlk 5 haftada 7 puanda kalan Trabzonspor’da bundan sonraki süreçte alınacak sonuçlar büyük önem taşıyor. Bordo-mavililer, zirve yarışından kopmamak ve sezon başındaki hedeflerini sürdürebilmek için önündeki haftalarda puan kayıplarını telafi etmeyi hedefliyor.