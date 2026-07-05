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Diego Carlos, Fenerbahçe'nin Avusturya kampına katılacak

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün Avusturya'ya gidecek olan Fenerbahçe'de, defans futbolcusu Diego Carlos'un sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından kampa katılacağı açıklandı.

Haber Merkezi
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Diego Carlos, Fenerbahçe'nin Avusturya kampına katılacak
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürmek üzere bugün Avusturya'ya gidecek.

Geçtiğimiz günlerde sağlık kontrollerine katılmayan ve takımın Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptığı hazırlıklarda da yer almayan Brezilyalı futbolcu Diego Carlos ile ilgili gelişme yaşandı.

Carlos'un planlanan sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Avusturya kampına katılacağı belirtildi.

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