Disease (X) hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır?

X, bir salgına ya da pandemiye neden olabilecek fakat şu anda var olup olmadığı bilinmeyen bulaşıcı hastalıklara verilen varsayımsal bir terim. X’in koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabileceği belirtilmekte.

Yapılan çalışmalar, Disease (X) hastalığının muhtemel bir üst yolunum virüsü olduğu yönünde de birtakım görüşler içermektedir.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ UYARDI!

DSÖ'nün web sitesinde, "X Hastalığı, insanlarda hastalığa neden olup olmadığı bilinmeyen bir patojenden kaynaklanan ciddi bir uluslarası salgını temsil ediyor." ifadesine yer verildi.

Adalja, dünya çapında tahminen 50 milyon insanı öldüren 1918 grip salgınını göz önünde bulundurarak, "COVID-19 gibi bir olayda bu kadar başarısız olsaydık, 1918 düzeyindeki bir olayda ne kadar kötü durumda olacağımızı hayal edebilirsiniz." dedi.