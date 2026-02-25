Doğa sporları tutkunları Alanya Ultra Trail’da buluşacak

Dağ Koşusu branşında Dünya ve Avrupa şampiyonluklarına pek çok kez imza atan milli atlet “Dağların Arslanı” Ahmet Arslan tarafından 2017 yılında hayata geçirilen Alanya Ultra Trail, kısa sürede Türkiye’nin ve bölgenin en prestijli dağ koşusu organizasyonlarından biri haline geldi.

Cleopatra Plajı’ndan start alan yarış, irtifa kazandıkça değişen iklim koşulları, teknik parkurları ve tarihi rotalarıyla katılımcılara aynı gün içinde farklı mevsimleri yaşatan benzersiz bir deneyim sunuyor. Bu önemli organizasyon yeniden yapılanarak dünyaca ünlü atletlere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Tradition to Trail: Geçmişten patikaya uzanan yolculuk

Alanya Ultra Trail 2026’nın mottosu “Tradition to Trail”, bu coğrafyanın kadim hafızasına ve kültürel mirasına bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Akdeniz’in sıcak güneşiyle Toroslar’ın serin yamaçları arasında uzanan rotalar, yüzyıllar boyunca Yörüklerin göç yolları ve kervanların geçiş güzergâhı oldu. Bugün o yollar, ultra trail parkurlarına dönüşüyor.

Bu parkurlarda adım atan her koşucu yalnızca irtifa kazanmaz; aynı zamanda geçmişin izlerini takip eder. Gelenekten ilham alan Alanya Ultra Trail, modern ultra trail ruhunu Alanya’nın doğal ve kültürel zenginliğiyle buluşturarak geçmişten bugüne uzanan çok katmanlı bir deneyim sunuyor.

UTMB Index ve ITRA puanı veren prestijli organizasyon

Uluslararası ultra trail takviminde yer alarak UTMB Index kapsamında değerlendirilen Alanya Ultra Trail, International Trail Running Association (ITRA) puanı veriyor. Yarış, bu özelliği ile performanslarını küresel ölçekte tescillemek isteyen elit ve profesyonel sporcular için önemli bir hedef konumunda.

Beş farklı parkur, tek bir efsane

Alanya Ultra Trail kapsamında her seviyeden koşucuya hitap eden beş farklı etap yer alıyor:

- 68K Alanya Ultra Trail (AUT) – 3905 m+

- 42K Taurus Mountain Trail (TMT) – 2130 m+

- 27K Keykubat Mountain Run (KMR) – 1598 m+

- 18K Cleopatra Short Trail (CST) – 864 m+

- 5K Alanya Castle Run (ACR) – 375 m+ (2026’da ilk kez)

Yarış programı

İki güne yayılan kapsamlı bir programla gerçekleştirilecek Alanya Ultra Trail 2026’da 27 Mart 2026 Cuma günü, Cleopatra Plajı’nda yer alan Abdurrahman Alaettinoğlu Parkı’nda kurulacak fuar alanında kurulan stantların yanı sıra yarış kiti dağıtımı yapılacak.

28 Mart 2026 Cumartesi günü ise yarış heyecanı sabahın erken saatlerinde Cleopatra Plajı’ndan start alacak; gün boyunca farklı parkurlarda yarışlar koşulacak. Canlı müzik, DJ ve sahne performansları ve iki ayrı ödül töreniyle organizasyon akşam saatlerine kadar sürecek ve Sundaze Beach Club’daki After Party ile sona erecek.

Kayıtlar devam ediyor, son kayıt tarihi: 15 mart

Alanya Ultra Trail 2026’ya katılmak isteyen sporcular, yarışa dair detaylı bilgilere ve kayıt işlemlerine https://alanyaultratrail.com/ adresi üzerinden ulaşabiliyor. Kayılar 15 Mart Pazar günü sonra eriyor.