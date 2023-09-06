Down sendromlu milli sporculardan Avrupa Şampiyonası'nda 18 madalya

Down sendromlu milli sporcular, İtalya'da devam eden Avrupa Şampiyonası'nın dördüncü gününde atletizmde 8'i altın 13, yüzmede 1'i altın 3 ve masa tenisinde 2 olmak üzere toplam 18 madalya elde etti.

Padova kentinde düzenlenen organizasyonda bugün gerçekleştirilen atletizm müsabakalarında milli sporcular, 13 madalya kazandı.

Münevvere Yılmaz ve Dilara Çevik kadınlar gülle atmada, Dilara Çevik ise kadınlar 800 metre yürüyüşte altın madalyanın sahibi oldu. Dilara Çevik, kadınlar disk atmanın yanı sıra 100 metre koşuda da altın madalya aldı. Erkeklerde disk atmada Ali Topaloğlu, koşuda ise Emirhan Akçakoca hem 100 hem de 1500 metrede altın madalyaya ulaştı.

Ali Topaloğlu erkekler 100 metrede, Münevvere Yılmaz ise kadınlar 1500 metrede gümüş, erkekler 1500 metrede Ali Topaloğlu, kadınlar 1500 metrede Kardelen Demir ve erkekler disk atmada da Ramazan Ünlü bronz madalya elde etti.

Yüzmede milli sporcu Ada Zehra Anlatıcı, 100 metre kurbağalamada altın, 50 metre kelebekte de gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli yüzücülerden İrem Öztekin ise 50 metre kelebekte bronz madalya kazandı.

Ay-yıldızlı yüzücülerden Alperen Menç, 200 metre serbestte 5'inci, 50 metre kelebekte ise 7'nci oldu.

Masa tenisinde çiftler kategorisinde erkeklerde Erman Çetiner-Salihcan Öztankal ikilisi, kadınlarda ise Benay Balcı-Merve Peker çifti gümüş madalya elde etti.

İtalya'daki organizasyon, 10 Eylül Pazar günü kapanış töreniyle sona erecek.