Dünya basını İspanya'nın şampiyonluğunu nasıl gördü?

New York'taki Dünya Kupası finalinde İspanya, topa sahip olma oranı ve şut sayısında rakibine karşı ezici bir üstünlük kurdu.

Arjantin ve yıldız oyuncusu Lionel Messi maçı güçlükle uzatmalara taşımayı başarsa da Ferran Torres, 106'ncı dakikada attığı golle son şampiyon karşısında İspanya'ya 1-0'lık galibiyeti ve Dünya Kupası'nı getirdi.

Peki önde gelen gazete ve haber siteleri bu galibiyeti nasıl gördü? DW Türkçe derledi.

İspanya

Mundo Deportivo: "Tarihi sonsuza dek değiştirecek bir maç. Luis de la Fuente yönetimindeki milli takım kendi tarihini yazdı ve Messi liderliğindeki Arjantin'i yenerek ikinci kez Dünya Kupası şampiyonu oldu."

Marca: "İspanya yeniden dünyanın kralı. Tarihe geçecek bir gole imza atan Ferran Torres efsaneler arasındaki yerini aldı."

El Mundo: "İspanya, Messi'nin Dünya Kupası dönemini sona erdirdi."

Arjantin

La Nacion: "Bir rüyanın sonu."

La Capital: "Arjantin, açık ara daha üstün olan ancak maçı daha erken bitirecek cesareti gösteremeyen İspanya'ya uzatmalarda kıl payı yenildi."

Ole: "Arjantin elinden gelen her şeyi yaptı ve başı dik ayrıldı. İspanya ise dünya şampiyonluğunu hak etti."

Diario Popular: "Arjantin ruhunu ortaya koydu ama İspanya daha iyiydi ve dünya şampiyonu oldu."

İngiltere

Daily Mail: "Lionel Messi için büyük bir yıkım."

Telegraph: "Uzatma dakikaları gerekti ama İspanya kazandı. Bu finali kazanması gereken taraf İspanya'ydı. Başka herhangi bir sonuç suç gibi hissedilirdi."

Fransa

L'Equipe: "İspanya yeni kral. İlk isabetli şutunu ancak 117'nci dakikada çekebilen Arjantin'i domine eden taraf dünyanın en iyi takımı olduğunu bir kez daha kanıtladı."

İtalya

Gazzetta dello Sport: "Kazanması gereken İspanya'ydı. Bu finali yalnızca İspanya kazanabilirdi; çünkü Arjantin kazansaydı bu futbola hakaret olurdu. Muhteşem bir zafer; tek kusuru, futbol oynamamayı seçmiş bir rakiple oynanmış olmasıydı."

ABD

The Athletic: "Sonradan oyuna giren Ferran Torres kahraman oldu. Attığı gol Messi ve takımının Dünya Kupası'nı üst üste ikinci kez kazanma hayallerini yıktı. 39 yaşındaki Messi turnuvadaki en kötü maçını oynadı; ilk 15 dakikada yalnızca bir kez topla buluştu."

Brezilya

GloboEsporte: "İspanya 21'inci yüzyılda iki Dünya Kupası kazanan ilk takım oldu. Favori Fransa'yı eledikten sonra son şampiyonu da hak ederek mağlup etti."