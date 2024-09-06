Dünya futbolunda bir ilk: San Marino ilk defa resmi maç kazandı

San Marino, UEFA Uluslar Ligi'nin D Grubu'nda Liechtenstein'i mağlup ederek dünya futbol tarihine geçti.

Daha önce 20 sene önce hazırlık maçında galibiyet elde eden San Marino, bu defa resmi bir müsabakada 3 puan alarak bir ilke imza attı.

Tarihi zaferi getiren golü 53. dakikada Sensoli kaydetti.

Bu golün ardından mavi-beyazlılar büyük sevinç yaşayarak unutulmaz bir ana tanıklık etti.

San Marino'nun tarihi golü

1990'da başlayan San Marino futbol tarihi, yalnızca 1 galibiyete sahip. O galibiyet de 2004 yılında hazırlık maçında Liechtenstein'a karşı gelmişti.

San Marino galibiyetin ardından sosyal medyadan, "20 yıl, 4 ay ve 8 gün sonra zafere geri döndük" paylaşımında bulundu.