Dünya futbolunda bir ilk: San Marino ilk defa resmi maç kazandı
San Marino, UEFA Uluslar Ligi'nin D Grubu'nda Liechtenstein'i 1-0 mağlup ederek ilk defa bir resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.
San Marino, UEFA Uluslar Ligi'nin D Grubu'nda Liechtenstein'i mağlup ederek dünya futbol tarihine geçti.
Daha önce 20 sene önce hazırlık maçında galibiyet elde eden San Marino, bu defa resmi bir müsabakada 3 puan alarak bir ilke imza attı.
Tarihi zaferi getiren golü 53. dakikada Sensoli kaydetti.
Bu golün ardından mavi-beyazlılar büyük sevinç yaşayarak unutulmaz bir ana tanıklık etti.
San Marino'nun tarihi golü
1990'da başlayan San Marino futbol tarihi, yalnızca 1 galibiyete sahip. O galibiyet de 2004 yılında hazırlık maçında Liechtenstein'a karşı gelmişti.
San Marino galibiyetin ardından sosyal medyadan, "20 yıl, 4 ay ve 8 gün sonra zafere geri döndük" paylaşımında bulundu.