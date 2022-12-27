Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Erciyes'te düzenlenecek

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye'de ilk kez 10-12 Mart tarihlerinde Kayseri Erciyes'te düzenlenecek FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın (SNX) tanıtım toplantısı yapıldı.

İstanbul Feriye Sarayı'nda gerçekleştirilen basın toplantısına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, TMF Yönetim Kurulu üyeleri, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ve davetliler katıldı.

TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, federasyon olarak gerçekleştirdikleri her organizasyonun gençliğe ve etkinliğin gerçekleştirileceği lokasyona katkısını göz önünde bulundurduklarının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı.

"Cumhurbaşkanlığı himayesine layık bir organizasyonu almış olduk. Dünyanın en popüler, en önemli sporcuları Kayseri'ye gelecek. 1,2 milyarın üzerinde motorsporusevere bu organizasyonu anlatmış olacağız. Bu organizasyonun boyutları başka bir pencere açacak. İnşallah ülkemize, gençliğimize, sporumuza ve ülke tanıtımına yararlı bir organizasyon gerçekleştirmiş olacağız."

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin ticaret ve endüstri merkezi olmasının yanı sıra turizmde de çok önemli aşama kaydettiğini vurgulayarak, "Elbette bunun amiral gemisi Erciyes Kayak Merkezi. Sporun merkezi olma yolunda yaptığımız projelerle, sadece kış sporlarına özgü değil, yazın da otellerimizin dolu kalmasıyla oralardan yararlanılmasını sağlamaktayız. 100'e yakın canlı yayınla bu şehir, bu ülke tanıtılacak. Emeği geçenleri kutluyorum" diye konuştu.