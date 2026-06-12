Dünya Kupası altın ve gümüş külçelerine Türk imzası

YENER KARADENİZ/İSTANBUL

FIFA Dünya Kupası yalnızca dünyanın en büyük spor organizasyonu değil, aynı zamanda milyarlarca dolarlık bir lisans ve ürün ekonomisi yaratıyor. Giyimden aksesuara, koleksiyon ürünlerinden hatıra eşyalara kadar geniş bir alanda oluşan bu ekonomi içinde Türkiye bu kez farklı bir başarı hikayesiyle yer alıyor. FIFA World Cup 2026 için resmi lisanslı altın ve gümüş külçe üretme hakkı alan dünyadaki sınırlı sayıdaki rafineriden biri olan Nadir Metal, Türkiye’den bu yetkiye sahip tek şirket olarak ürünlerini piyasaya sunmaya başladı. Türk bayrağı, Kız Kulesi ve Ayasofya gibi simgelerin yer aldığı koleksiyon, aynı zamanda artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi kullanılan ilk FIFA lisanslı değerli maden ürünleri arasında yer alıyor. İstanbul’da düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Nadir Metal Strateji, Pazarlama ve Büyümeden Sorumlu Grup Başkanı Selman Bayoğlu, FIFA tarafından seçilen bu lisansın yalnızca ticari değil, aynı zamanda Türkiye’nin rafinaj sektörünün ulaştığı seviyeyi göstermesi açısından da önemli olduğunu söyledi.

Yurtdışından talep yağıyor

Bayoğlu, geçmişte Türk rafinerilerinin ürettiği külçelerin yurt dışında eritilip yeniden analiz edildiğini hatırlatarak, bugün ise Türk rafinerilerinin dünyanın en büyük organizasyonlarından birinin marka değerini emanet ettiği kurumlar arasına girdiğini vurguladı. Nadir Metal’in FIFA lisansını, Dünya Kupası altın ve gümüş ürünleri konusunda münhasır haklara sahip olan MDM şirketi aracılığıyla aldığını belirten Bayoğlu, üretimin yalnızca Türkiye pazarı için yapılmadığını, dünya genelindeki satışları da kapsadığını ifade etti. Şirket, Türkiye dışında Avrupa, Asya ve birçok farklı pazara ürün sevkiyatı gerçekleştirebilecek. Kanada, ABD, Meksika ve Katar gibi bazı bölgelerde ise daha önce alınmış münhasır satış hakları nedeniyle doğrudan satış yapılamayacak. Buna rağmen bu bölgelerde faaliyet gösteren büyük distribütörlerden siparişler alınmaya başlandığı belirtildi. Koleksiyonun önemli özelliklerinden biri yatırım ve koleksiyon değerini aynı üründe birleştirmesi.

Yüksek saflık derecesine sahip

FIFA logolu altın ve gümüş külçeler, hatıra ürünü olmanın ötesinde yüksek saflık derecesine sahip yatırım ürünleri olarak tasarlandı. Altın ürünler 1, 5, 10 ve 20 gramlık seçeneklerle sunulurken, gümüş ürünler ise 50 gram ve 100 gramlık versiyonlarla satışa çıkacak. Uluslararası pazarlar için ayrıca 1 ons gümüş ürünler de üretilecek. Bayoğlu, koleksiyonun hazırlanmasında Türkiye’nin kültürel simgelerinin kullanılmasının kolay olmadığını belirterek, FIFA’nın standart tasarım kurallarının dışına çıkılarak Kız Kulesi ve Ayasofya gibi unsurların ürünlere eklenmesi için özel onay alındığını söyledi. Böylece koleksiyon sadece Dünya Kupası heyecanını değil, Türkiye’nin kültürel mirasını da taşıyan bir yapıya kavuştu.

İhracata önemli bir katkı sağlayacak

Şirket, ürünlerin özellikle Türkiye Milli Takımı’nın 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na katılma başarısıyla aynı döneme denk gelmesini de önemli bir fırsat olarak görüyor. Bayoğlu, 2002 Dünya Kupası’nda İlhan Mansız’ın attığı “altın gol”e atıfta bulunarak, bu koleksiyonun hem futbolseverler hem de yatırımcılar için kalıcı bir hatıra niteliği taşıdığını dile getirdi. Nadir Metal, üretim kapasitesinde herhangi bir kota bulunmadığını da açıkladı. Şirket, 31 Aralık 2026’ya kadar üretim, 2027 sonuna kadar ise satış hakkına sahip. Talebe bağlı olarak üretim miktarı artırılabilecek. İlk etapta açılan ön sipariş sürecinin yoğun ilgi nedeniyle kısa sürede kapatıldığını, yeni stoklarla birlikte yeniden satışa başlanacağını dile getiren Beyoğlu, Nadir Metal’in uluslararası kabul gören akreditasyonlara sahip olduğunu vurgulayarak, rafinerinin hem Borsa İstanbul hem de Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) tarafından akredite edildiğini, ayrıca Singapur, Şanghay ve COMEX gibi önemli piyasalarda da kabul gördüğünü kaydetti. Bu sayede FIFA lisanslı ürünlerin dünya genelinde güvenilir yatırım ürünleri olarak konumlandığını söyledi. Beyoğlu, rakam paylaşmasa da söz konusu ürünlerin Türkiye’nin mücevherat ürünleri ihracatına da büyük bir katkı sağlanmasının beklendiğini dile getirdi.

Yeni lisans anlaşmaları için görüşmeler başladı

Beyoğlu, FIFA iş birliğinin tek seferlik bir proje olarak görülmediğini, ürünlerin uluslararası alanda gördüğü ilginin ardından farklı küresel organizasyonlarla ilgili yeni lisans projeleri için görüşmelerin başladığını da açıkladı. Ayrıntılar paylaşılmasa da önümüzdeki dönemde yeni küresel koleksiyonların duyurulabileceği mesajı verildi.