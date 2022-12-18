Dünya kupası finalinde ilk yarıda 2 gol

Arjantin ile Fransa, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Lusail Stadı'nda karşı karşılaşıyor. Arjantin 23. dakikada Messi'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. 36. dakikada ise Di Maria skoru 2-0'a getirdi.

Arjantin takımı oyuncusu Angel Di Maria, attığı gol sonrası sevinç yaşadı. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0'lık skor ile sona erdi.

İki takımın finale yükselme hikayesi

Fransa, yarı finalde Fas'ı 2-0 ile eleyerek yarı finale adını yazdırdı. Arjantin ise Hırvatistan'ı 3-0'lık skorla geçerek Fransa'nın rakibi oldu.

Son Dünya şampiyonu Fransa ile 6'ncı kez Dünya Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren Arjantin arasında oynanan dev final mücadelede gözler Kylian Mbappe ve Lionel Messi'nin üzerinde. 5'er golleri bulunan iki yıldız isim gol krallığı için de sahada. Olivier Giroud ve Julian Alvarez’in de 4’er golü bulunuyor.

Altın ayakkabıda Mbappe öne geçti

Altın ayakkabı yarışında Fransa'dan Mbappe, iki gol atarak 1 golle Messi'nin önüne geçti. Final maçı öncesinde gol krallığı yarışında Messi’nin 3, Mbappe’nin ise 2 asisti bulunuyordu.

İlk 11'ler

Fransa: Lloris - Kounde, Varane, Upamecano, Hernandez - Tchouameni, Rabiot - O. Dembele, Griezmann, Mbappe Giroud.

Arjantin: Emiliano Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Acuna, Di María, De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Messi. Julian Alvarez.