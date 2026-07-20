Dünya Kupası sonrası Türkiye'nin FIFA'daki sıralaması açıklandı

2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatmalarda bulduğu golle 1-0 mağlup eden İspanya, dünya şampiyonluğunu kazandı. Turnuvanın tamamlanmasının ardından güncellenen FIFA Dünya Sıralaması'nda da zirve el değiştirdi.

Son sıralamada 3. basamakta yer alan İspanya, 1995,88 puana ulaşarak liderlik koltuğunu Arjantin'den devraldı. Dünya Kupası zaferinin puanlara da yansımasıyla İspanya, FIFA sıralamasında yeniden ilk sıraya yükseldi.

Türkiye 27. sıraya yükseldi

Üst üste iki finalde boy gösteren Arjantin ise puanını 1970.37’ye yükseltti ve ikinci sırada yer aldı. Bu turnuvada çeyrek final oynayarak dikkat çeken Norveç, 12 basamak birden yükseldi ve 19. sıraya yerleşti. 2026 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan ülkelerden olan ve son 16 turunda elenen Meksika, 4 basamak birden yükselerek ilk 10’a girmeyi başardı. Son 32 turunda Paraguay’a elenerek kupaya erken veda eden Almanya ise 12. sıraya düştü.

Grup aşamasında elenen ve FIFA sıralamasında 10 basamak birden düşerek 32. sıraya kadar gerileyen Türkiye de turnuva sonunda 27. basamakta yer aldı.

FIFA sıralamasında ilk 10 sırayı alan ülkeler ve puanları şöyle:

1. İspanya: 1995.88

2. Arjantin: 1970.37

3. Fransa: 1948.97

4. İngiltere: 1922.83

5. Brezilya: 1804.92

6. Fas: 1803.99

7. Portekiz: 1787.85

8. Belçika: 1778.36

9. Hollanda: 1775. 54

10. Meksika: 1754.30