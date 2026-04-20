Dünya Kupası tarihinde bir ilk: Devre arası şovu gerçekleşecek

A Milli Futbol Takımı'nın da katılım sağlayacağı 2026 Dünya Kupası, ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliğiyle düzenlenecek.

Dünyanın en büyük futbol turnuvasının finalinde ise bugüne kadar hiç yapılmamış bir etkinlik, futbolseverlerin karşısına çıkacak.

Devre arası şovu

FIFA Başkanı Gianni Infantino, yaptığı açıklamada 2026 Dünya Kupası finalinin devre arasında turnuva tarihinde ilk kez kapsamlı bir müzik şovu düzenleneceğini ifade etti.

Düzenlenecek olan şovda birçok sanatçının sahne alacağı ve dünyanın en büyük performanslarından birinin gerçekleşeceği açıklandı.

Süre uzayacak

Infantino'nun bu açıklamasının ardından Dünya Kupası finalinin devre arasının kaç dakika olacağı merak edilmeye başlandı. 15 dakikalık devre arasının böylesine büyük bir prodüksiyon için yetersiz olduğu kabul edilirken, sürenin 25 dakikaya çıkarılabileceği kaydedildi.

Dünya Kupası finali ne zaman?

19 Temmuz 2026'da New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanacak olan dev final TSİ 22.00'de başlayacak.