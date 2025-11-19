  1. Ekonomim
Dünya Kupası'na gidecek 42 takım açıklandı

2026 Dünya Kupası'na gidecek 48 takımdan 42'si belli oldu. Avrupa’dan dört takım play-off maçlarıyla, diğer kıtalardan ise iki takım kıtalararası play-off ile turnuvaya dahil olacak.

Dünya Kupası'na gidecek 42 takım açıklandı
Gelecek yıl ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda kuralar 5 Aralık’ta Washington’daki Kennedy Center’da çekilecek. Organizasyonda toplam 48 takım mücadele edecek ve şu ana kadar 42 takım doğrudan katılım hakkı elde etti. Avrupa’dan dört takım play-off maçlarıyla, diğer kıtalardan ise iki takım kıtalararası play-off ile turnuvaya dahil olacak.

O takımlar şu şekilde:

ABD, Meksika, Kanada, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İskoçya, İspanya, İsviçre, Norveç, Portekiz, Arjantin, Brezilya, Ekvador, Kolombiya, Paraguay, Uruguay, Avustralya, Güney Kore, İran, Japonya, Katar, Özbekistan, Suudi Arabistan, Ürdün, Cezayir, Fas, Fildişi Sahili, Gana, Güney Afrika, Mısır, Senegal, Tunus, Yeşil Burun Adaları, Curaçao, Haiti, Panama, Yeni Zelanda.

