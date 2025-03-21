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Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanan ilk ülke belli oldu

FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden ilk ülke Japonya oldu.

Haber Merkezi
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Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanan ilk ülke belli oldu
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Japonya, AFC Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçında Bahreyn'i 2-0 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanan ilk ülke oldu.

Grubunda tek beraberlikle namağlup lider olan Japonya, 19 puana ulaşarak üst üste sekizinci kez FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.

2022 Dünya Kupası'nda da başarılı bir görünüm sergileyen Asya ekibi, grubunu lider tamamlamış ve son 16 turunda Hırvatistan'a penaltılarla elenmişti.

Milli Takım A Ligi kapısını araladı

Dün akşam, UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçında A Milli Takım sahasında Macaristan'ı konuk etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı Ay-yıldızlılar 3-1 kazandı.

A Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Orkun Kökçü, 69. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 73. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Orkun ve Kerem'in gollerinde asisti yapan isim Oğuz Aydın olurken İrfan Can'ın golünün pasını Kerem verdi. Macaristan'ın tek golünü ise 25. dakikada Schafer attı.

Bu sonucun ardından A Milli Takımı, rövanş öncesi UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmek adına önemli bir avantaj elde etti. 

Karşılaşmanın rövanşı 23 Mart Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

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