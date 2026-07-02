  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Dünya Kupası'nda Belçika, uzatmalarda son 16 biletini kaptı
Takip Et

Dünya Kupası'nda Belçika, uzatmalarda son 16 biletini kaptı

2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Belçika, normal süresi 2-2 berabere biten maçta Senegal'i uzatma bölümlerinin son dakikalarında bulduğu penaltı golüyle 3-2 mağlup etti ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dünya Kupası'nda Belçika, uzatmalarda son 16 biletini kaptı
Takip Et

2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Belçika ile Senegal, Seattle Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 sona eren maçta Belçika uzatma bölümlerinde kazandığı penaltıyla rakibini 3-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Belçika'ya galibiyeti getiren golleri ise 86. dakikada Romelu Lukaku, 89. dakikada ve 120+5. dakikada penaltıdan Youri Tielemans attı. Senegal'in gollerini 25. dakikada Habib Diarra ve 51. dakikada Ismaila Sarr kaydetti.
Belçika, son 16 turunda, ABD - Bosna Hersek maçının galibi ile karşılaşacak.