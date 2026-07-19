Dünya Kupası'nda final: İspanya Arjantin maçının ilk 11'leri belli oldu

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası'nda İspanya ve Arjantin rakiplerini eleyerek finale yükseldi. Milyonların merakla beklediği dev finale tanıklık etmek istiyor. Arjantin'de Lionel Messi, İspanya'da ise Lamine Yamal'ın neler yapacağı merak ediliyor.

New York'taki New Jersey Stadyumu'nda 22.00'de başlayacak dev final TRT 1'den yayınlanacak. New York New Jersey Stadı'ndaki final mücadelesini Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. 46 yaşındaki Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ürdün Futbol Federasyonu'ndan Adham Makhadmeh olacak.

İlk 11'ler

İspanya: Unai Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Baena, Olmo, Yamal, Oyarzabal

Arjantin: Emiliano Martinez, Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, De Paul, Nico Gonzalez, Mac Allister, Enzo Fernandez, Julian Alvarez, Messi