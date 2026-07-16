Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu
Arjantin, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi son 2-1 mağlup ederek finalde İspanya'nın rakibi oldu.
2026 Dünya Kupası yarı final mücadelesinde İngiltere ile Arjantin karşı karşıya geldi. Arjantin, mücadeleyi son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 kazandı.
İngiltere mücadelenin 55. dakikasında Gordon ile 1-0 öne geçti.
Maçın son bölümünde baskısını artıran Arjantin, 86'da Enzo Fernandes ve 90+2'de Lautaro Martinez'in attığı gollerle maçı 2-1 kazandı.
Bu sonucun ardından Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya-Arjantin oldu.
Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, mücadeleyi 2 asistle tamamladı.