Dünya Kupası'nda Fransa bir üst tura adını yazdırdı
Fransa, FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda İsveç'i 3-0 mağlup ederek, adını son 16 turuna yazdırdı.
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FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Fransa ile İsveç, New Jersey Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yönettiği mücadeleden Fransa 3-0 galip ayrıldı. Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 45 ve 74. dakikalarda Mbappe, ile 53. dakikada Bradley Barcola attı. Bu sonuçla adını son 16 turuna yazdıran Fransa, Paraguay ile kozlarını paylaşacak.