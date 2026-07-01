Dünya Kupası'nda Fransa bir üst tura adını yazdırdı

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Fransa ile İsveç, New Jersey Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yönettiği mücadeleden Fransa 3-0 galip ayrıldı. Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 45 ve 74. dakikalarda Mbappe, ile 53. dakikada Bradley Barcola attı. Bu sonuçla adını son 16 turuna yazdıran Fransa, Paraguay ile kozlarını paylaşacak.