  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Dünya Kupası'nda Gana ve Kolombiya galibiyetle başladı
Takip Et

Dünya Kupası'nda Gana ve Kolombiya galibiyetle başladı

2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında oynanan karşılaşmalarda Gana, Panama'yı 1-0 mağlup ederken, Kolombiya ise Özbekistan'ı 3-1 yenerek turnuvaya üç puanla başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dünya Kupası'nda Gana ve Kolombiya galibiyetle başladı
Takip Et

2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında heyecan devam ediyor. Kanada'nın Toronto kentinde oynanan L Grubu mücadelesinde Gana ile Panama karşı karşıya geldi. Uzun süre golsüz eşitliğin bozulmadığı karşılaşmada Gana'ya galibiyeti 90+5. dakikada Caleb Yirenkyi'nin kaydettiği gol getirdi. Son anlarda gelen golle sahadan 1-0 galip ayrılan Afrika temsilcisi, grup aşamasına kritik bir üç puanla başladı.

Kolombiya, Özbekistan'ı rahat geçti

K Grubu'nun diğer maçında ise Kolombiya, Meksiko'da oynanan karşılaşmada Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkan Özbekistan'ı 3-1 mağlup etti. Güney Amerika ekibine galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Daniel Munoz, 65. dakikada Luis Diaz ve 90+9. dakikada Jaminton Campaz kaydetti. Özbekistan ise Başakşehir forması giyen Abbosbek Fayzullayev'in attığı golle Dünya Kupası tarihindeki ilk gol sevincini yaşadı.