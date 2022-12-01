Dünya Kupası'nda gruptan çıkan takımlar hangileri oldu?

Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. Futbolun en prestijli organizasyonunda şu anda A, B, C, D gruplarında tüm maçlar tamamlanırken, E, F, G, H gruplarında ise son maçlar oynanacak ve Dünya Kupası'nda gruptan çıkan ülkeler belli olacak.

A Grubu

Hollanda, Senegal, Ekvador ve e sahibi Katar'ın yer aldığı grupta maçlar tamamlandı. Hollanda 7 puanla grup etabını lider tamamlarken, Senegal ise 6 puanla grubu 2. sırada tamamladı ve bu iki ülke adını son 16 turuna yazdırdı. Bu grupta trnuvaya veda eden takımlar Ekvador ve Katar oldu. Ekvador 4 puan toplarken, Katar ise puan alamadan turnuvaya veda etti.

B Grubu

İngiltere, ABD, İran ve Galler'in yer aldığı grubun lideri 7 puanla İngiltere oldu. İngilizleri 5 puanla ABD takip etti ve iki ülke gruptan çıktı. İran ve Galler ise gruba veda eden takımlar oldu. İran 3 puan toplarken, Galler ise sadece 1 puan topladı.

C Grubu

Arjantin, Polonya, Meksika ve Suudi Arabistan'ın yer aldığı grupta Lionel Messi'li Arjantin 6 puanla grubu lider tamamladı. Polonya ve Meksika'nın 4'er puan topladığı grubu 2. tamamlayan takım ise averajla Polonya oldu. Meksika grubu 3. tamamlayarak turnuvaya veda ederken, kupaya sürpriz Arjantin galibiyetiyle başlayan Suudi Arabistan ise 3 puanla grubu sonuncu tamamladı.

D Grubu

Son Dünya şampiyonu Fransa'nın yer aldığı grupta lider Horozlar oldu. Fransa ve Avustralya 6 puan toplarken, zirve averajla Fransızların oldu. Avustralya ise 2. sırada yer aldı. Tunus 4 puanla grubu 3. sırada tamamlayarak turnuvaya veda ederken, Danimarka ise beklentilerin altında kaldı ve sadece 1 puan toplayarak grubu son sırada tamamladı.

E Grubu

Son maçların oynanmadığı grupta İspanya 4 puanla zirvede yer alırken, 3 puanlı Japonya 2., aynı puana sahip Kosta Rika ise 3. sırada yer alıyor. Tunuvanın favorilerinden biri olması beklenen Almanya ise 1 puanla grubun son sırasında.

F Grubu

F Grubunda 4 puanı bulunan iki ülkeden Hırvatistan lider, Fas ise 2. sırada yer alıyor. Belçika 3 puanla grubun 3. sırasında bulunurken, tunuvaya vedası kesinleşen Kanada ise puansız olarak son sırada yer alıyor.

G Grubu

Her Dünya Kupası'nda olduğu gibi bu kupada da favorilerden olan Brezilya 2'de 2 yaparak topladığı 6 puanla grubun lideri konumunda. 3 puana sahip İsviçre'nin 2. sırada yer aldığı grupta Kamerun ve Sırbistan ise 1'er puanla 3. ve 4. sırada.

H Grubu

Cristiano Ronaldo için yeni bir meydan okuma olan turnuvada Portekiz H Grubu'nun zirvesinde 6 puanla yer alıyor. Grubun ikinci sırasında 3 puanla Gana yer alırken, 1'er puana sahip Güney Kore ve Uruguay ise 3. ve 4. sırada yer alıyor.

Son 16 turunda eşleşmeler netleşiyor

A, B, C, D gruplarında tamamlanan maçların ardından son 16 turunda oynanacak dört eşleşme belli oldu.

Yeni jenarasyonu ile kalitesini göstermeye çalışan Hollanda, her turnuvada daha iyi bir oyun ortaya koyan ABD ile eşleşti.

Suudi Arabistan yenilgisiyle turnuvaya başlayan Arjantin ise Avustralya ile çeyrek final için mücadele edecek.

Son şampiyon Fransa, Robert Lewandowski önderliğindeki Polonya ile eşleşirken, Avrupa Şampiyonası'nda final oynayan İngiltere ise Senegal ile bir sonraki tur için mücadele edecek.