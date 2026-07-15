Dünya Kupası'nda ilk finalist İspanya oldu
2026 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'yı 2-0 mağlup eden İspanya finale yükselen ilk takım oldu
026 Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Fransa ile İspanya karşı karşıya geldi. Dallas'ta oynanan mücadeleyi İspanya 2-0 kazandı.
İspanya, mücadelenin 22. dakikasında Oyarzabal'ın attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıya da iyi başlayan İspanya, 58'de Pedro Porro'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı.
Maçın kalan bölümünde başka gol olmayınca İspanya, finale yükselen ilk takım oldu.
İspanya'nın finaldeki rakibi Arjantin-İngiltere maçının kazananı olacak.