Dünya Kupası'nda Türkiye'nin olası rakipleri belli oldu

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi, ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum ile FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun da katıldığı ve İtalyan tenor Andrea Bocelli'nin performansı ile başlayan törende, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Zehra Neşe Kavak, Genel Sekreter Abdullah Ayaz, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ile A ve 21 Yaş Altı Milli Takımı İdari Müdürü Mert Tuncay da yer aldı.

Ay-yıldızlı takım, Dünya Kupası'na katılması halinde ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda mücadele edecek.

İlk kez 48 ülkenin katılacağı Dünya Kupası'na şimdiye kadar 42 ülke bilet almayı başardı. Organizasyona katılmaya hak kazanacak son 6 ülkenin 4'ü Avrupa Elemeleri play-off turundan, 2'si ise kıtalararası play-off etabından gelecek.

Play-off'ta mücadele edecek A Milli Takım, yarı finalde Romanya ile kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak etapta milli takım, konuk edeceği Romanya'yı geçmesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova mücadelesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'nda yer alabilmek için play-off etabında başarılı olmaya çalışacak.



Play-off etabında yarı final maçları 26 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026'da oynanacak.