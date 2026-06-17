Dünya Kupası'nda vize krizi: Vizesi biten İranlı futbolcu, grup maçlarını kaçırabilir
2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden İran Milli Takımı'nda, yıldız golcü Mehdi Torabi'nin Amerika Birleşik Devletleri vizesinin süresi resmen doldu. Mehdi Torabi, 2026 Dünya Kupası'nda gruptaki diğer maçları kaçırabilir.
İran Futbol Federasyonu, Yeni Zelanda ile Los Angeles'ta oynadıkları ve 2-2 berabere kaldıkları G Grubu mücadelesi için milli takımla ABD'de bulunan 31 yaşındaki oyuncunun tek girişlik vizesinin bittiğini duyurdu.
İran Futbol Federasyonu, turnuvanın geri kalanında oyuncunun kadroda yer alabilmesi için kriz masası oluşturarak acil vize çalışmalarına başladı.
İran, gruptaki diğer maçlarında 21 Haziran Pazar günü Belçika, 27 Haziran Cumartesi günü Mısır ile karşılaşacak.