Dünya Kupası'nda yeni dönem: Hangi kurallar değiştirilecek?

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, 2026 Dünya Kupası'nda kaleciler sakatlandığında oyuncuların teknik alana gidip antrenörlerle konuşmalarının engelleneceğini açıkladı.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), top oyuna girmeden önce gerçekleşen hücum faullerinin incelenmesine izin vermek için video yardımcı hakem (VAR) protokolünde değişiklik yapılması talebini de onayladı.

"Kaleci taktik molası" son yıllarda tartışmalı bir konu haline geldi.

Oyuna verilen bu ara teknik direktörler tarafından oyuncularına yeni talimatlar vermek veya rakibin oyundaki ivmesini etkilemek için kullanılıyor.

Kasım ayında Leeds United teknik direktörü Daniel Farke, Manchester City kalecisi Gianluigi Donnarumma'yı "kuralları çiğnemek" ve oyunu bozmak için sakatlık numarası yapmakla suçlamıştı.

Bu "taktik molada" kaleci çimde oturuyor ve fizyoterapist çağırılıyor. Diğer oyuncular da takım konuşması için teknik alana koşuyor. Teknik direktör talimatlarını verdikten hemen sonra kaleci kalkıyor ve oynamaya devam ediyor.

IFAB konuyu inceliyor ancak herhangi bir kural değişikliği konusunda anlaşmaya varılamadı.

Ligler, bir çözüm bulmak için 2026-27 sezonu boyunca bir dizi deneme yapmaya davet edildi.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki profesyonel kadın futbol ligi Ulusal Kadınlar Futbol Ligi (NWSL), bu yılın başlarında kendi geçici önlemini uygulamaya koydu.

Buna göre kaleci sakatlanırsa, her iki takımın oyuncuları da oldukları yerde kalıyor veya orta sahada toplanıyor.

Tüm oyuncuların sahadan ayrılması 'iyi değil'

BBC Spor'dan Dale Johnson'ın derlediği habere göre FIFA, NWSL ile aynı mantığı uygulayacak ve oyuncuların saha kenarına gitmesini engelleyecek.

Ancak bu, sorunun sadece bir kısmını çözüyor çünkü bu taktiğin diğer takımın ivmesini kırmak için kullanılmasını engellemeyecek.

Collina, tüm ülkelerin bunun artık yasak olduğunun farkına varması gerektiğini söyledi.

Collina, "48 takımın tüm antrenörleriyle bir çalıştay düzenledik ve onlara hakemlerin proaktif olacağını söyledik" dedi.

"Kaleci sakatlanıp yerde yatarken iki takımın da yedek kulübesine gitmesine izin verilmeyecek.

Kalecinin sakatlanma hakkı var ama oyuncuların kendi antrenörleriyle bir tür mola vermek için oyun alanını terk etme hakkı yok."

Bu önlemin Dünya Kupası'ndaki etkinliği tartışmaya açık çünkü her iki yarıda da üç dakikalık bir su molası olacak ve bu da antrenörler için doğal bir mola demek.

Hakemler kuralı uygulamaktan sorumlu olacak ancak Collina, antrenörle konuşmaya çalışan oyunculara sarı kart veya disiplin cezası verilmeyeceğini söyledi.

Collina, "Sahada sadece hakem, fizyoterapist ve kalecinin olması oldukça garip. Diğer tüm oyuncular sahayı terk ediyor ve bu iyi değil" diye de ekledi.

Collina: Faulden atılan bir gol hiç adil değil

Collina, top oyuna girmeden önce bir faul meydana gelmesi durumunda VAR'ın devreye girebilmesi için protokolün güncellenmesini istedi.

Mart ayında Wembley'de Uruguay ile 1-1 berabere kalan İngiltere'nin attığı gol gibi birçok örnek yaşandı.

Cole Palmer ceza sahasına bir köşe vuruşu gönderdi ama topa vurulmadan önce Adam Wharton, Jose Maria Gimenez'in koşusunu engelledi.

Bu müdahale topun Harvey Barnes'a kadar gitmesini sağladı. Barnes'ın şutunu Fernando Muslera kurtardı ve Ben White yakın mesafeden topu ağlara gönderdi.

Daha önce VAR protokolü, köşe vuruşu yapılmadan önceki bir faulün incelenmesine izin vermiyordu ama eski İtalyan hakem Ifab'dan bunu değiştirmek için izin istedi.

Ifab şimdi talebi kabul etti ve top oyuna girmeden önce yapılan ve doğrudan etkisi olan herhangi bir faulün incelenebileceğini söyledi.

Bu, köşe vuruşu veya serbest vuruşta meydana gelen bir gol, penaltı veya disiplin cezası için geçerli olacak.

Bu önlem Dünya Kupası için uygulanacak ve turnuvadan sonra yeniden değerlendirilecek.

Bu, İngiltere'nin golünde, Wharton'ın Gimenez'e yaptığı faul nedeniyle VAR'ın kornerin tekrarını önerebilmesi anlamına geliyor.

Collina, "Bunun çok adaletsiz olduğunu düşünüyoruz, savunmacının savunma yapması engellendiğinde gol veriliyor" dedi.

"Saldırgan tarafından yapılan açık, kural dışı bir engelleme. Tek amaç, savunmacının rakibine karşı savunma yapmasını engellemek."

"Dünya Kupası öncesinde Ifab'dan, VAR'ın top oyuna girmeden hemen önce müdahale edebileceğine dair bir açıklama alacağımızdan çok eminiz. Kimsenin karşı çıkmayacağından eminiz."

Bu kural sadece hücum faullerine uygulanacak, tutma veya çekme gibi savunma faullerine uygulanmayacak.

Collina ayrıca, rakiple karşı karşıya geldiğinde ağzını el, kol veya forma ile kapatan oyuncular için yeni kuralı da açıkladı.

Şubat ayında Şampiyonlar Ligi maçında Benfica kanat oyuncusu Gianluca Prestianni ve Real Madrid'li Vinicius Jr arasında yaşanan tartışmalı olaydan sonra bu artık kırmızı kartla cezalandırılacak.

Prestianni, homofobik davranış nedeniyle UEFA'dan altı maç men cezası almıştı.

Collina, "Konuşma dostane ise, sorunsuz bir şekilde devam edebilirler" dedi.

"Konuşma tartışmalı olduğunda, ağzı kapatmak potansiyel olarak çok yanlış bir şey yaptığınız anlamına gelir ve cezası kırmızı kart."

Collina ayrıca, hakemlerinin ceza sahası içindeki mücadeleleri izlemeye hazır olacağını ve hakemlere takımların taktiksel yaklaşımına ilişkin verilerin sağlanacağını söyledi.

Dünya Kupası'ndaki kural değişiklikleri

Bu yazki Dünya Kupası'nda, özellikle oyun temposunu yavaşlatmak ve zaman geçirmek uygulanan taktikleri ortadan kaldırmaya yönelik çok sayıda kural değişikliği olacak.

Collina, bu değişikliklerin 2022 Dünya Kupası'ndaki kadar uzun olmayan bir uzatma süresi anlamına geleceğini umuyor. Ancak her iki yarıda da su molaları için üç dakika veriliyor.

Taç atışı geri sayımı (beş saniye): Bir oyuncu kasıtlı olarak oyunun yeniden başlamasını geciktirirse, taç atışı rakibe verilebilir.

Kale vuruşu geri sayımı (beş saniye): Zamanı kasten tüketme girişimleri için de geçerli ve korner verilmesine neden olabilir.

Zaman sınırlı oyuncu değişiklikleri (10 saniye): Oyundan çıkan oyuncuların en yakın noktadan sahayı terk etmek için 10 saniyeleri var. Bunu yapmazlarsa, yedek oyuncu en az bir dakika boyunca sahaya giremiyor ve takım 10 kişiyle devam etmek zorunda kalıyor.

Saha dışı tedavi (bir dakika): Sağlık görevlilecri tarafından tedavi edilen oyuncular 60 saniye boyunca saha dışında kalmalı. Kaleciler, sakatlıklar ve rakibin sarı kart görmesi veya oyundan atılması gibi bazı istisnalar var.

Ağzını kapatan oyuncular: Rakiple karşı karşıya geldiğinde ağzını kapatan herhangi bir oyuncu kırmızı kartla cezalandırılabilir.

Collina'nın korner protokolündeki değişiklik talebinin yanı sıra, VAR'da birkaç başka değişiklik de var.

Kornerler kontrol edilebilecek: VAR, kornerin doğru verilip verilmediğini kontrol edebiliyor ancak bunun hızlı bir şekilde ve oyun yeniden başlamadan önce yapılması gerekiyor. Kural yanlış verilen kale vuruşları için geçerli değil.

İkinci sarı kartlar incelenebiliyor: İki sarı karttan dolayı oyundan atılan oyuncuların ikinci sarı kartları incelenebiliyor. Fakat potansiyel ikinci sarı kartlar için inceleme yapılmayacak.