Dünya Motokros Şampiyonası 9. kez Türkiye’de

Türkiye’nin uluslararası alanda en istikrarlı şekilde düzenlenen organizasyonlarından biri olan MXGP Türkiye Dünya Motokros Şampiyona’nın bu yıl üst üste dokuzuncusunun gerçekleştiriliyor olması, ülkemizin spor organizasyonlarındaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koyuyor. Dünya Motokros Şampiyonası MXGP Türkiye ile eş zamanlı düzenlenecek NG Afyon Motofest ise müzikseverleri ve festival tutkunlarını bir araya getirecek. Türkiye’nin en büyük entegre spor ve gençlik festivallerinden biri haline gelen NG Afyon Motofest, bu yıl da birbirinden ünlü sanatçıların sahne alacağı konserler ve zengin etkinlik programıyla renkli ve coşkulu anlara ev sahipliği yapacak.

NG Afyon Motofest ve MXGP Türkiye, 2-6 Eylül 2026 tarihleri arasında Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Organizasyonun tanıtım lansmanı ise İstanbul’da Vadiİstanbul Radisson Collection Hotel’de yoğun katılımla yapıldı. Lansmana; Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, TMF Başkan Vekili Ogün Baysan, TMF As Başkanı Mahmut Nedim Akülke, protokol üyeleri, motosiklet sektörü temsilcileri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Afyonkarahisar, spor turizminin küresel merkezi oluyor

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı konuşmasında, “Bugün burada, Türkiye’nin uluslararası organizasyonlardaki gücünü, vizyonunu ve spor turizminde ulaştığı seviyeyi ortaya koyan son derece önemli bir organizasyon vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. MXGP Türkiye Dünya Motokros Şampiyonası’na 9. kez ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu organizasyon, ülkemizin uluslararası spor organizasyonlarındaki başarısının en somut göstergelerinden biridir. MXGP Türkiye, bizim için yalnızca bir şampiyona değil; gençlerimizi spora yönlendiren, şehrimize ekonomik canlılık kazandıran ve hem ülkemizin hem de Afyonkarahisar’ımızın doğal güzelliklerini ve misafirperverliğini dünyaya tanıtan çok yönlü bir değerdir. Bugün Türkiye, uluslararası spor organizasyonlarında sadece ev sahibi değil; aynı zamanda standartları belirleyen, yön veren ve tercih edilen ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkemiz bu alanda küresel ölçekte söz sahibi bir konuma ulaşırken, Afyonkarahisar da bu vizyonun en güçlü merkezlerinden biri haline gelmiştir” dedi.

Uluslararası organizasyonlarda Türkiye gücünü gösteriyor

Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız konuşmasında “Uluslararası motor sporları organizasyonlarının ülkemizde düzenlenmesi, Türkiye’nin spor alanındaki gücünü ve organizasyon kabiliyetini ortaya koyması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu tür şampiyonalar artık bizim için sadece bir yarış değil; gençlerimizi spora yönlendiren, şehrimize ekonomik canlılık kazandıran ve ülkemizin doğal güzelliklerini dünyaya tanıtan çok değerli organizasyonlardır. Afyonkarahisar, sahip olduğu altyapı ve tecrübe ile bu vizyonun en güçlü merkezlerinden biri haline gelmiştir. Gerçekleştirdiğimiz organizasyonlarla yüz binlerce seyirciye ulaşarak önemli bir başarı elde ettik. Aynı zamanda bu etkinlikler, milyarlarca kişiye ulaşan yayın gücüyle ülkemizin uluslararası tanıtımına büyük katkı sağlamaktadır. Elde edilen bu başarı; kamu kurumlarımızın, yerel yönetimlerimizin, özel sektörün ve gönüllülerimizin güçlü iş birliğinin bir sonucudur. Bu birlikteliği sürdürerek gelecekte çok daha büyük organizasyonlara imza atacağımıza inanıyoruz” dedi.

Uluslararası etkinlikler şehrimize değer katıyor

NG Afyon Satış Müdürü Aslı İşbakan konuşmasında, “Afyonkarahisar yalnızca termal turizmiyle değil, aynı zamanda spor organizasyonları ve uluslararası etkinlikleriyle de öne çıkan son derece değerli bir destinasyondur. Şehrimiz, sahip olduğu altyapı ve tecrübe ile dünyanın en prestijli organizasyonlarına ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahiptir. Bugün, Türkiye’nin bir kez daha böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor olması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu tür etkinlikler; farklı ülkelerden sporcuları, ziyaretçileri ve paydaşları bir araya getirerek hem sportif başarıya hem de kültürel etkileşime katkı sağlamaktadır” dedi.

MXGP Türkiye ile spor turizmine güç katıyoruz

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa “Bugün burada, MXGP Türkiye Dünya Motokros Şampiyonası ve NG AFYON MOTOFEST’in 9. kez ülkemizde gerçekleştirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak, bu büyük organizasyonu her yıl daha da güçlenerek hayata geçirmenin haklı onurunu taşıyoruz. Bu önemli organizasyonun ülkemizde istikrarlı bir şekilde düzenlenmesine katkı sağlayan başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere AfyonKarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediyesine ve tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. “Spor turizmin geleceğidir” anlayışıyla hareket ederek, Dünya Motokros Şampiyonası’nın Türkiye’nin spor turizmine önemli bir değer katacağına yürekten inanıyoruz” dedi.

Afyonkarahisar geleceğin yıldızlarına ev sahipliği yapıyor



“Dünyanın en iyi motokros altyapısı” ve “Dünyanın en iyi padoku” ödüllerine sahip Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi, bu yıl da dünyanın dört bir yanından gelen sporseverleri ağırlayacak. Tüm dünyada en çok izlenen etaplardan biri olan MXGP Türkiye, şampiyonluk yarışında belirleyici rol oynayan kritik etaplar arasında yer alıyor.

Organizasyonda; aralarında Kawasaki, Honda, Yamaha, GASGAS, KTM, Fantic, TM, Husqvarna ve Beta gibi dev markaların fabrika takımlarının bulunduğu 25 ülkeden yaklaşık 150 elit sporcu mücadele edecek. Motokrosun dünyaca ünlü yıldızlarının piste çıkacağı bu büyük organizasyon, heyecan dolu anlara sahne olacak. Afyonkarahisar’da kurulan MXGP Academy ise genç yetenekleri uluslararası motokros sahnesine kazandırmaya devam ediyor. Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun destekleriyle faaliyet gösteren akademi, Türkiye’yi motokros sporunda önemli bir yetiştirme merkezi haline getiriyor.

Türkiye’nin en büyük entegre spor ve gençlik etkinliklerinden biri olan NG Afyon Motofest, 2 Eylül 2026 tarihinde kapılarını açacak ve 6 Eylül’e kadar sürecek. 5 gün boyunca toplam 13 konser ve 50’ye yakın etkinlik gerçekleştirilecek festival, müzik ve motosiklet tutkunlarını bir araya getirecek. Organizasyonun biletleri yeni nesil biletleme platformu vidipass.com üzerinden temin edilebilecek.

