Dünya Motokros Şampiyonası’ndan ekonomiye 5 milyar TL’lik katkı

Dünya Motokros Şampiyonası, güçlü bir spor etkinliği olmasının yanı sıra Türkiye’nin tanıtımına ve turizmine de katkı sağlayacak.

Dünya çapındaki motokros yarışçılarını 4-8 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar’da bir araya getirecek etkinliğe dair açıklamalarda bulunan Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, “Bu yıl 500 bin kişiyi ağırlamayı hedefliyoruz. 2019’da 5 bin kişi ile başlayan organizasyonumuz geçen zaman içerisinde katılımcı sayısını önemli ölçüde artırdı ve bölge ekonomisine büyük katkılar sağladı. Geçtiğimiz yıl şampiyonanın yayınlanan haberleri ve reklam değeri 300 milyon Euro’ya ulaştı” dedi. MXGP Türkiye ve NG Afyon MotoFest’in organizasyon sponsorlarına da güçlü katkılar sağladığını söyleyen Akülke, “Sponsorlara, motosiklet sektöründeki güçlü bağlılık ve aidiyet hissi ile markalarının değerini artırma fırsatı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar’ın tanınırlığına katkı sağlıyor

Global spor takviminde de öne çıkan Dünya Motokros Şampiyonası, Afyonkarahisar’ın tanınırlığına da katkı sağlıyor. Dünya çapında popüler olan organizasyon, 180 ülkedeki yaklaşık 3.5 milyar izleyiciye ulaşıyor. Geçtiğimiz yıl “Dünyanın En İyi Tanıtım Yapan Etabı” ödülüne layık görülen MXGP Türkiye, Türkiye’nin uluslararası tanıtımını güçlendirirken aynı zamanda turist de çekiyor. Ziyaretçilerin Türkiye ekonomisine 5 milyar TL’den fazla katkı sunduğu tahmin ediliyor.