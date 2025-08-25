Dünya Şampiyonası'nda kritik viraj: Filenin Sultanları, Bulgaristan'ı 3-0 yenerek galip oldu!
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'ı karşısına aldı. Milli takım, rakibini setsiz 3-0 mağlup ederek şampiyonadaki galibiyet hesabını açtı. Bu önemli galibiyet, Filenin Sultanları'na turnuvada ilk 16 takım arasına kalma garantisini de getirdi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Tayland'daki grup maçlarının ikinci karşılaşmasında Bulgaristan'la mücadele eden Filenin Sultanları, rakibini set vermeden saf dışı bıraktı. Milliler, ezici bir üstünlükle 3-0'lık skorla galip gelerek şampiyonadaki iddiasını bir kez daha perçinledi.
Ay-Yıldızlılar, 25-13’lük net skorla maçı 3-0 tamamladı
Çekişmeli geçen ilk seti 25-23 kazanan Filenin Sultanları, ikinci sette ritmini artırdı ve 25-19’luk skorla setlerde 2-0 öne geçti. Son sette üstün oyununu sürdüren Ay-Yıldızlılar, 25-13’lük net skorla maçı 3-0 tamamladı.
Milliler, bu sonuçla gruptaki ikinci galibiyetini elde ederek son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. İlk maçında İspanya’yı da 3-0’la geçen ay-yıldızlı ekipte Yaprak, 15 sayıyla mücadelenin en skorer ismi oldu.
Filenin Sultanları son maçını 27 Ağustos Çarşamba günü Kanada ile oynayacak
Filenin Sultanları, gruptaki üçüncü ve son maçını 27 Ağustos Çarşamba günü saat 12.00’de Kanada ile oynayacak. TRT 1’den canlı yayınlanacak karşılaşmada milliler, grup liderliği için sahaya çıkacak.
