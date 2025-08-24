Dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli, Türkiye'ye dönebilir

  1. Ekonomim
Gaziantep'te forma giymiş dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli, Süper Lig'e dönebilir.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kırmızı-siyahlılara daha önce Türkiye’de forma giymiş dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli’nin menajerlerinden haber geldi.

BeIN Sports'un haberine göre, Balotelli menajerler aracılığıyla Gaziantep FK’ye haber gönderdi. Ancak kulüp, İtalyan oyuncunun ilk etapta ilettiği maddi talepleri kabul etmedi. Görüşmelerin devam ettiği, tarafların anlaşması halinde transferin sonuçlanacağı öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezonu Genoa’da geçiren 34 yaşındaki Balotelli, yalnızca 6 maçta forma giydi ve skor katkısı yapamadı.

