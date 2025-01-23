Dünyada yıllık 1 milyar Euro gelire ulaşan ilk futbol kulübü!

Danışmanlık şirketi Deloitte tarafından yayımlanan 2025 Futbol Para Ligi araştırmasına göre 2023-2024 sezonunda 1,05 milyar Euro gelir elde eden Real Madrid, geçen yıl olduğu gibi yine listenin zirvesinde yer aldı. Real Madrid, yıllık bir milyar Euro gelir elde eden ilk kulüp oldu.

Santiago Bernabeu Stadı'nın yenilenmesiyle bilet gelirini yüzde 103 artışla 248 milyon Euroya çıkaran Real Madrid, yayın haklarından 316 milyon Euro, sponsorluk anlaşmalarından ise 482 milyon Euro kazanç elde etti.

Bir önceki sezonu 831 milyon Euroyla listenin ilk sırasında tamamlayan Madrid temsilcisi, gelirini yüzde 26 artırarak bir milyar Euro barajını aştı.

Sezonun en çok kazanan kulüpleri listesinde İngiltere'den Manchester City 838 milyon Euroyla ikinci, Fransa'dan Paris Saint-Germain ise 806 milyon Euroyla üçüncü sıraya yerleşti.

Listede ilk 20'ye giren kulüpler şöyle: