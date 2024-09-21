Dünyanın dört bir yanından yelkenciler, Bosphorus Cup'ta bir araya geldi

Her yıl uluslararası yelken dünyasını ve deniz tutkunlarını İstanbullularla buluşturan Boğaz Yarışı, İş Bankası’nın Visa logolu kredi kartı Maximiles Black’in premium partnerliğinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi, İSPARK - İstmarin iş birliği ve Karaca ile Nissan Türkiye’nin senior partnerliğinde gerçekleştiriliyor.

Bugün gerçekleşecek yarış, 21 Eylül Cumartesi günü İstanbul Boğazı'nda Galatasaray adasından start aldı. Dolmabahçe, Beykoz, Ahırkapı Kalamış rotasını izledi. 22 Eylül Pazar günü Caddebostan açıklarında yapılacak son yarışla birlikte 23. Bosphorus Cup’ın kazananı belli olacak.

Final heyecanı Caddebostan’da yaşanacak

Boğaz Yarışı’nın ardından gözler, 22 Eylül Pazar günü Caddebostan açıklarında yapılacak son yarışa çevrildi. Bu yarışta, 23. Bosphorus Cup’ın şampiyonu resmen belirlenecek.

Türkiye’den doğup dünyaya açılan yelken yarışının teması "Rüzgarlar Tiyatrosu" olarak belirlendi. Ayrıca Bosphorus Cup, İstanbul Boğazı’nın güzelliklerini, yelken sporunun dinamik ruhunu ve mimarinin yaratıcı dünyasını bir araya getiren yeni bir platform Bosphorus Cup Art + Architecture’ı İstanbulluları buluşturdu.

Bosphorus Cup Art + Architecture, Boğaz’ın doğal yapısını ve bu bölgedeki mimari dokuyu, yelken yarışlarının getirdiği hareket ve enerjiyle harmanlayarak, Boğaz’ın ritmiyle uyum içinde bir kültür ve sanat platformu yaratmayı, aynı zamanda yelken sporunun bu bölgedeki tarihsel ve estetik önemini vurgulamayı hedefliyor. Platform, yalnızca yelken yarışları sırasında değil, yıl boyunca düzenlenecek çeşitli etkinliklerle sanatı, mimariyi ve yelkeni sevenleri Rüzgarlar Tiyatrosu temasıyla bir araya getirecek.

Bu yılki tema olan Rüzgarlar Tiyatrosu, RemDans Proje Topluluğu ve Başak Özdoğan’ın yönetimindeki tasarım ekibinin iş birliğiyle hayat bulacak. Rüzgarların karakterlerine duyarlı, yaratıcı bir yorumla şekillendirilen performans, rüzgarların sadece fiziksel güçlerini değil, aynı zamanda mitolojik ve kültürel anlamlarını da sahneye taşımayı amaçlıyor. Lodos, Poyraz, Samyeli, Karayel, Yıldız, Gündoğusu ve Günbatısı gibi İstanbul’un meşhur rüzgarlarının her biri için özel olarak kostümler tasarlandı.

"Bosphorus Cup, Türkiye’nin markasıdır”

Yarışa ilişkin açıklamalarda bulunan Bosphorus Cup'ın kurucusu Orhan Gorbon, “Bosphorus Cup, dünya çapında takip edilen ve büyük bir heyecanla beklenen bir yelken yarışıdır. Özellikle Boğaz Yarışı etabı, organizasyonu benzersiz kılıyor. Bu yıl hem yerli hem de yabancı katılımcıların yoğun ilgisiyle, yaklaşık 100 teknenin yarışmasını bekliyoruz. Bosphorus Cup, İstanbul'un denizcilik prestijini pekiştirerek şehre turizm ve ekonomik anlamda büyük katkı sağlıyor.” dedi.

Gorbon, ayrıca organizasyonun çevreye duyarlı yaklaşımını vurgulayarak, kullanılan tüm malzemelerin geri dönüştürülebilir olmasına özen gösterildiğini belirtti.