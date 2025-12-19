Dünyanın en değerli 50 takımı açıklandı: ABD devleri listeye damga vurdu

Altı yıl önce, dünyanın en değerli spor takımı 5 milyar dolar değerindeydi. Bugün ise bu rakam, ilk 50’ye bile girmeye yetmez. Forbes'un bu yılki Dünyanın En Değerli 50 Takımı Listesi'nde Dallas Cowboys bir numaradaki yerini koruyor (2016’dan bu yana her yıl olduğu gibi) ancak bugünlerde takımın değeri stratosferik bir seviye olan 13 milyar dolara ulaşmış durumda. Son yıllarda spor kulüplerinin değerlemelerindeki olağanüstü artışı gösteren veri noktalarının da sonu gelmiyor. Birlikte ele alındığında, ilk 50 takımın toplam değeri 353 milyar doların üzerinde; bu da takım başına ortalama 7,1 milyar dolar anlamına geliyor. Bu rakam, 2024’e göre yüzde 22 artışa ve sadece dört yıl öncesine kıyasla iki katından fazlasına işaret ediyor.

Forbes Türkiye'de yer alan bilgilere göre; ilk 50’deki sekiz takım, yıllık bazda en az yüzde 30 değer artışı kaydetti. Bu sayıya, 2023’ten bu yana değerleri yüzde 58 artan ancak Forbes tarafından geçen yıl değerlemesi yapılmayan Formula 1 takımları Ferrari ve Mercedes dahil değil. Listenin zirvesinde, Cowboys’un 10 milyar dolarlık kulübü oluşturmasından bir yıl sonra bu kulübe dört yeni üye katıldı: değeri 11 milyar dolar olarak tahmin edilen Golden State Warriors; ardından Los Angeles Rams (10,5 milyar dolar), New York Giants (10,1 milyar dolar) ve Los Angeles Lakers (10 milyar dolar). New York Knicks ise 9,75 milyar dolarlık değeriyle dünyanın en değerli altıncı takımı olarak kapıyı zorluyor.

Medya yayın hakları en büyük etken

Genel olarak bakıldığında, son yirmi yılda spor takımı değerlerinin hızla yükselmesinin temel nedeni medya yayın haklarındaki büyük artış. Örneğin NBA, geçen yıl ABC/ESPN, NBC/Peacock ve Amazon Prime Video ile 11 yıllık yayın anlaşmaları imzaladı; bildirilen toplam bedel 76 milyar dolar, yani yılda ortalama 6,9 milyar dolar. Bu da önceki anlaşmalara kıyasla yıllık yaklaşık 4 milyar dolarlık bir artış anlamına geliyor. Bir yıl önce ise NFL, 2033’e kadar en az 125,5 milyar doları garanti eden bir paket üzerinde anlaşmıştı.

Liglerden gelen daha büyük gelir payları ve sponsorluk ile premium koltuklar gibi alanlarda sağlanan önemli kazançlarla birlikte, NBA ve NFL takımlarının ortalama gelirleri son on yılda sırasıyla yüzde 141 ve yüzde 91 artarak tahmini 417 milyon dolar ve 662 milyon dolara ulaştı. Spor takımları genellikle gelir çarpanları üzerinden değerlendirildiği için, bu ek gelir doğrudan satış fiyatlarını yukarı çekiyor.

Takım satışları piyasayı yeniden ayarlıyor

Aynı zamanda, spor takımlarının değerleri her zaman yalnızca ekonomik temellere dayanmıyor; bir takımın her satışı, lig genelinde bir ölçüt olarak kullanılıyor ve potansiyel olarak piyasayı yeniden ayarlıyor. En çarpıcı örneklerden biri, milyarder Steve Ballmer’ın 2014’te, sahibi Donald Sterling’i çevreleyen bir skandalın ardından Los Angeles Clippers’ı 2 milyar dolara satın almasıydı. Bir önceki yıl Forbes, Clippers’ın değerini 575 milyon dolar olarak belirlemişti ve NBA ortalaması 634 milyon dolardı; bu da önceki sezonun gelirinin yaklaşık 4,2 katına denk geliyordu. Satıştan sonraki yıl Forbes ortalaması 1,2 milyar dolara yükseldi ve gelir çarpanı 7,2 oldu. (Bugün bu rakamlar 5,4 milyar dolar ve 12,9 kat seviyesinde.)

Futboldan sadece dört takım

Başka bir takım satın alımının bu ölçekte bir etki yaratması zor görünüyor ancak bu yıl Lakers ve Boston Celtics için yapılan çoğunluk hissesi satışları ile Giants ve Mercedes Formula 1 takımını içeren azınlık hissesi anlaşmaları, şimdiden değerlemeleri yukarı çekiyor. Buna rağmen, spor dünyasında değerler genel olarak artış gösterse de bazı ligler ve takımlar diğerlerinden daha fazla fayda sağlıyor. NFL’in 32 takımının değeri bu yıl yüzde 25 artarken, Avrupa’nın en değerli 20 futbol kulübü; durgunlaşan yayın hakları gelirleri, artan maliyetler ve yüksek borçlar gibi sorunlar nedeniyle yalnızca yüzde 5 artış kaydetti. Son üç yılda, Covid-19 pandemisi sırasında taraftarların yeniden stadyum ve salonlara dönmesinden bu yana NBA, ortalama takım değerinin yüzde 87 artmasıyla başı çekerken, MLB ve Avrupa futbolu sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 24 ile neredeyse başa baş ilerledi.

Bu fark nedeniyle futbol, dünyanın en değerli 50 takımı arasında artık yalnızca dört temsilciye sahip: İspanya La Liga’dan iki ve İngiltere Premier League’den iki kulüp. Bu sayı, önceki iki yılın her birinde yediydi; İngiltere’den Manchester City, Almanya’dan Bayern Münih ve Fransa’dan Paris Saint-Germain listeden düştü. MLB de Boston Red Sox’un ilk 50’nin dışına çıkmasıyla iki temsilciye geriledi. Toronto Maple Leafs’in 4,4 milyar dolarla zirvede olduğu NHL ve LAFC’nin 1,25 milyar dolarla bir numara olduğu MLS ise, bu yılki sıralamaya girmeyi başaramayan erkek profesyonel ligler arasında yer aldı. Kadın sporlarından da herhangi bir kulüp listeye giremedi; bu alandaki en değerli takım ise 400 milyon dolarla WNBA’den New York Liberty oldu.

Bu arada Formula 1, bir yıllık aranın ardından geri dönüyor; Ferrari ve Mercedes’in her biri artık en az 6 milyar dolar değerinde. NBA ise üst üste ikinci yıl 12 takımla güçlü bir şekilde temsil edilirken, Miami Heat bu yıl Dallas Mavericks’in yerini alarak listeye girdi. Ancak hiçbir lig NFL ile kıyaslanamaz: 32 takımın 30’u ilk 50’de yer alıyor. Yalnızca 5,3 milyar dolarlık New Orleans Saints ve 5,25 milyar dolarlık Cincinnati Bengals listenin dışında kaldı. Eğer profesyonel Amerikan futbolu finansal bir yük treni ise, Cowboys da onun lokomotifi. Geçen sezon gelirleri 1,2 milyar doları aştı. Forbes tahminlerine göre herhangi bir spordan yalnızca bir takım bu rakamın 350 milyon dolar yakınına gelebildi ve 105 milyon dolar geride kaldı.

En yakın rakip ise La Liga’dan Real Madrid; tesadüfen, on yıl önce değerleme sıralamasında Cowboys’u geçen son kulüp. O dönemde Los Blancos 3,26 milyar dolar değerindeyken Dallas 3,2 milyar dolardaydı. Bugün ise Real Madrid’in değeri 6,75 milyar dolar ile Cowboys’un ancak yarısı kadar. Takım fiyatlarının gidişatına bakıldığında, 2015 adeta deri kaskların kullanıldığı çağ gibi kalıyor.

Dünyanın en değerli 50 takımı

1. 13 milyar dolar - Dallas Cowboys

Lig: NFL | Sahibi: Jerry Jones | Bir yıllık değişim: Yüzde 29 | 2024'teki sıralaması: 1

2. 11 milyar dolar - Golden State Warriors

Lig: NBA | Sahibi: Joe Lacob, Peter Guber | Bir yıllık değişim: Yüzde 25 | 2024'teki sıralaması: 2

3. 10.5 milyar dolar - Los Angeles Rams

Lig: NFL | Sahibi: E. Stanley Kroenke | Bir yıllık değişim: Yüzde 38 | 2024'teki sıralaması: 3

4. 10.1 milyar dolar - New York Giants

Lig: NFL | Sahibi: John Mara, Steven Tisch | Bir yıllık değişim: Yüzde 38 | 2024'teki sıralaması: 7

5. 10 milyar dolar - Los Angeles Lakers

Lig: NBA | Sahibi: Mark Walter, Todd Boehly, Jerry Buss Aile Tröstü | Bir yıllık değişim: Yüzde 41 | 2024'teki sıralaması: 8

6. 9.75 milyar dolar - New York Knicks

Lig: NBA | Sahibi: Madison Square Garden Sports | Bir yıllık değişim: Yüzde 30 | 2024'teki sıralaması: 5

7. 9 milyar dolar - New England Patriots

Lig: NFL | Sahibi: Robert Kraft | Bir yıllık değişim: Yüzde 22 | 2024'teki sıralaması: 6

8. 8.6 milyar dolar - San Francisco 49ers

Lig: NFL | Sahibi: York ailesi | Bir yıllık değişim: Yüzde 26 | 2024'teki sıralaması: 10

9. 8.3 milyar dolar - Philadelphia Eagles

Lig: NFL | Sahibi: Jeffrey Lurie | Bir yıllık değişim: Yüzde 26 | 2024'teki sıralaması: 12

10. 8.2 milyar dolar - Chicago Bears

Lig: NFL | Sahibi: McCaskey ailesi | Bir yıllık değişim: Yüzde 28 | 2024'teki sıralaması: 15

10. 8.2 milyar dolar - New York Yankees

Lig: MLB | Sahibi: Steinbrenner ailesi | Bir yıllık değişim: Yüzde 9 | 2024'teki sıralaması: 4

12. 8.1 milyar dolar - New York Jets

Lig: NFL | Sahibi: Johnson ailesi | Bir yıllık değişim: Yüzde 17 | 2024'teki sıralaması: 9

13. 7.7 milyar dolar - Las Vegas Raiders

Lig: NFL | Sahibi: Mark Davis | Bir yıllık değişim: Yüzde 15 | 2024'teki sıralaması: 11

14. 7.6 milyar dolar - Washington Commanders

Lig: NFL | Sahibi: Josh Harris | Bir yıllık değişim: Yüzde 21 | 2024'teki sıralaması: 16

15. 7.5 milyar dolar - Los Angeles Clippers

Lig: NBA | Sahibi: Steve Ballmer | Bir yıllık değişim: Yüzde 36 | 2024'teki sıralaması: 22

15. 7.5 milyar dolar - Miami Dolphins

Lig: NFL | Sahibi: Stephen Ross | Bir yıllık değişim: Yüzde 21 | 2024'teki sıralaması: 17

17. 7.4 milyar dolar - Houston Texans

Lig: NFL | Sahibi: Cal McNair | Bir yıllık değişim: yüzde 21 | 2024'teki sıralaması: 18

18. 6.8 milyar dolar - Denver Broncos

Lig: NFL | Sahibi: Greg Penner | Bir yıllık değişim: Yüzde 24 | 2024'teki sıralaması: 22

18. 6.8 milyar dolar - Los Angeles Dodgers

Lig: MLB | Sahibi: Guggenheim Baseball Management | Bir yıllık değişim: Yüzde 25 | 2024'teki sıralaması: 24

20. 6.75 milyar dolar - Real Madrid

Lig: La Liga | Sahibi: Kulüp üyeleri | Bir yıllık değişim: Yüzde 2 | 2024'teki sıralaması: 12

21. 6.7 milyar dolar - Boston Celtics

Lig: NBA | Sahibi: Bill Chisholm, Grousbeck ailesi | Bir yıllık değişim: Yüzde 12 | 2024'teki sıralaması: 19

21. 6.7 milyar dolar - Seattle Seahawks

Lig: NFL | Sahibi: Paul G. Allen Tröstü | Bir yıllık değişim: Yüzde 23 | 2024'teki sıralaması: 24

23. 6.65 milyar dolar - Green Bay Packers

Lig: NFL | Sahibi: Hissedarlar | Bir yıllık değişim: Yüzde 19 | 2024'teki sıralaması: 20

24. 6.6 milyar dolar - Manchester United

Lig: Premier League | Sahibi: Glazer ailesi, Jim Ratcliffe | Bir yıllık değişim: Yüzde 1 | 2024'teki sıralaması: 14

24. 6.6 milyar dolar - Tampa Bay Buccaneers

Lig: NFL | Sahibi: Glazer ailesi | Bir yıllık değişim: Yüzde 22 | 2024'teki sıralaması: 26

26. 6.5 milyar dolar - Ferrari

Lig: Formula 1 | Sahibi: Ferrari N.V. | Bir yıllık değişim: - | 2024'teki sıralaması: Sıralamada yoktu

26. 6.5 milyar dolar - Pittsburgh Steelers

Lig: NFL | Sahibi: Arthur Rooney II, Daniel Rooney Tröstü | Bir yıllık değişim: Yüzde 23 | 2024'teki sıralaması: 28

28. 6.4 milyar dolar - Cleveland Browns

Lig: NFL | Sahibi: Dee ve Jimmy Haslam | Bir yıllık değişim: Yüzde 24 | 2024'teki sıralaması: 30

29. 6.35 milyar dolar - Atlanta Falcons

Lig: NFL | Sahibi: Arthur Blank | Bir yıllık değişim: Yüzde 22 | 2024'teki sıralaması: 29

30. 6.3 milyar dolar - Tennessee Titans

Lig: NFL | Sahibi: Amy Adams Strunk | Bir yıllık değişim: Yüzde 29 | 2024'teki sıralaması: 37

31. 6.25 milyar dolar - Minnesota Vikings

Lig: NFL | Sahibi: Wilf family | Bir yıllık değişim: Yüzde 24 | 2024'teki sıralaması: 33

32. 6.2 milyar dolar - Kansas City Chiefs

Lig: NFL | Sahibi: Hunt ailesi | Bir yıllık değişim: Yüzde 28 | 2024'teki sıralaması: 39

33. 6.1 milyar dolar - Baltimore Ravens

Lig: NFL | Sahibi: Stephen Biscotti | Bir yıllık değişim: Yüzde 22 | 2024'teki sıralaması: 34

34. 6 milyar dolar - Chicago Bulls

Lig: NBA | Sahibi: Jerry Reinsdorf | Bir yıllık değişim: Yüzde 20 | 2024'teki sıralaması: 34

34. 6 milyar dolar - Los Angeles Chargers

Lig: NFL | Sahibi: Dean Spanos | Bir yıllık değişim: Yüzde 18 | 2024'teki sıralaması: 31

34. 6 milyar dolar - Mercedes

Lig: Formula 1 | Sahibi: Mercedes-Benz Group, Ineos, Toto Wolff | Bir yıllık değişim: - | 2024'teki sıralaması: Sıralamada yoktu

37. 5.95 milyar dolar - Buffalo Bills

Lig: NFL | Sahibi: Terrence ve Kim Pegula | Bir yıllık değişim: Yüzde 42 | 2024'teki sıralaması: Sıralamada yoktu

38. 5.9 milyar dolar - Houston Rockets

Lig: NBA | Sahibi: Tilman Fertitta | Bir yıllık değişim: Yüzde 20 | 2024'teki sıralaması: 37

38. 5.9 milyar dolar - Indianapolis Colts

Lig: NFL | Sahibi: Carlie Irsay-Gordon, Casey Foyt, Kalen Jackson | Bir yıllık değişim: Yüzde 23 | 2024'teki sıralaması: 40

40. 5.7 milyar dolar - Carolina Panthers

Lig: NFL | Sahibi: David Tepper | Bir yıllık değişim: Yüzde 27 | 2024'teki sıralaması: 45

40. 5.7 milyar dolar - Miami Heat

Lig: NBA | Sahibi: Micky Arison | Bir yıllık değişim: Yüzde 34 | 2024'teki sıralaması: Sıralamada yoktu

42. 5.65 milyar dolar - Barcelona

Lig: La Liga | Sahibi: Kulüp üyeleri | Bir yıllık değişim: Yüzde 1 | 2024'teki sıralaması: 20

43. 5.6 milyar dolar - Jacksonville Jaguars

Lig: NFL | Sahibi: Shahid Khan | Bir yıllık değişim: Yüzde 22 | 2024'teki sıralaması: 43

43. 5.6 milyar dolar - Brooklyn Nets

Lig: NBA | Sahibi: Joseph Tsai, Koch ailesi | Bir yıllık değişim: Yüzde 17 | 2024'teki sıralaması: 40

45. 5.5 milyar dolar - Arizona Cardinals

Lig: NFL | Sahibi: Michael Bidwill | Bir yıllık değişim: Yüzde 28 | 2024'teki sıralaması: 50

46. 5.45 milyar dolar - Philadelphia 76ers

Lig: NBA | Sahibi: Josh Harris, David Blitzer | Bir yıllık değişim: Yüzde 18 | 2024'teki sıralaması: 43

47. 5.425 milyar dolar - Phoenix Suns

Lig: NBA | Sahibi: Mat Ishbia, Justin Ishbia | Bir yıllık değişim: Yüzde 26 | 2024'teki sıralaması: 50

48. 5.4 milyar dolar - Detroit Lions

Lig: NFL | Sahibi: Ford ailesi | Bir yıllık değişim: Yüzde 30 | 2024'teki sıralaması: Sıralamada yoktu

48. 5.4 milyar dolar - Liverpool

Lig: Premier League | Sahibi: John Henry, Tom Werner | Bir yıllık değişim: Yüzde 1 | 2024'teki sıralaması: 27

48. 5.4 milyar dolar - Toronto Raptors

Lig: NBA | Sahibi: Rogers Communications, Larry Tanenbaum | Bir yıllık değişim: Yüzde 23 | 2024'teki sıralaması: 47