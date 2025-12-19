Dünyanın en değerli 50 takımı açıklandı: ABD devleri listeye damga vurdu
Dünyanın en değerli 50 takımının toplam değeri bu yıl 353 milyar dolara ulaştı. ABD basketbol devleri listenin çoğunluğunu oluştururken, 2016’dan bu yana her yıl olduğu gibi zirvede yine Dallas Cowboys yer aldı.
Forbes Türkiye'de yer alan bilgilere göre; ilk 50’deki sekiz takım, yıllık bazda en az yüzde 30 değer artışı kaydetti. Bu sayıya, 2023’ten bu yana değerleri yüzde 58 artan ancak Forbes tarafından geçen yıl değerlemesi yapılmayan Formula 1 takımları Ferrari ve Mercedes dahil değil. Listenin zirvesinde, Cowboys’un 10 milyar dolarlık kulübü oluşturmasından bir yıl sonra bu kulübe dört yeni üye katıldı: değeri 11 milyar dolar olarak tahmin edilen Golden State Warriors; ardından Los Angeles Rams (10,5 milyar dolar), New York Giants (10,1 milyar dolar) ve Los Angeles Lakers (10 milyar dolar). New York Knicks ise 9,75 milyar dolarlık değeriyle dünyanın en değerli altıncı takımı olarak kapıyı zorluyor.
Medya yayın hakları en büyük etken
Genel olarak bakıldığında, son yirmi yılda spor takımı değerlerinin hızla yükselmesinin temel nedeni medya yayın haklarındaki büyük artış. Örneğin NBA, geçen yıl ABC/ESPN, NBC/Peacock ve Amazon Prime Video ile 11 yıllık yayın anlaşmaları imzaladı; bildirilen toplam bedel 76 milyar dolar, yani yılda ortalama 6,9 milyar dolar. Bu da önceki anlaşmalara kıyasla yıllık yaklaşık 4 milyar dolarlık bir artış anlamına geliyor. Bir yıl önce ise NFL, 2033’e kadar en az 125,5 milyar doları garanti eden bir paket üzerinde anlaşmıştı.
Liglerden gelen daha büyük gelir payları ve sponsorluk ile premium koltuklar gibi alanlarda sağlanan önemli kazançlarla birlikte, NBA ve NFL takımlarının ortalama gelirleri son on yılda sırasıyla yüzde 141 ve yüzde 91 artarak tahmini 417 milyon dolar ve 662 milyon dolara ulaştı. Spor takımları genellikle gelir çarpanları üzerinden değerlendirildiği için, bu ek gelir doğrudan satış fiyatlarını yukarı çekiyor.
Takım satışları piyasayı yeniden ayarlıyor
Aynı zamanda, spor takımlarının değerleri her zaman yalnızca ekonomik temellere dayanmıyor; bir takımın her satışı, lig genelinde bir ölçüt olarak kullanılıyor ve potansiyel olarak piyasayı yeniden ayarlıyor. En çarpıcı örneklerden biri, milyarder Steve Ballmer’ın 2014’te, sahibi Donald Sterling’i çevreleyen bir skandalın ardından Los Angeles Clippers’ı 2 milyar dolara satın almasıydı. Bir önceki yıl Forbes, Clippers’ın değerini 575 milyon dolar olarak belirlemişti ve NBA ortalaması 634 milyon dolardı; bu da önceki sezonun gelirinin yaklaşık 4,2 katına denk geliyordu. Satıştan sonraki yıl Forbes ortalaması 1,2 milyar dolara yükseldi ve gelir çarpanı 7,2 oldu. (Bugün bu rakamlar 5,4 milyar dolar ve 12,9 kat seviyesinde.)
Futboldan sadece dört takım
Başka bir takım satın alımının bu ölçekte bir etki yaratması zor görünüyor ancak bu yıl Lakers ve Boston Celtics için yapılan çoğunluk hissesi satışları ile Giants ve Mercedes Formula 1 takımını içeren azınlık hissesi anlaşmaları, şimdiden değerlemeleri yukarı çekiyor. Buna rağmen, spor dünyasında değerler genel olarak artış gösterse de bazı ligler ve takımlar diğerlerinden daha fazla fayda sağlıyor. NFL’in 32 takımının değeri bu yıl yüzde 25 artarken, Avrupa’nın en değerli 20 futbol kulübü; durgunlaşan yayın hakları gelirleri, artan maliyetler ve yüksek borçlar gibi sorunlar nedeniyle yalnızca yüzde 5 artış kaydetti. Son üç yılda, Covid-19 pandemisi sırasında taraftarların yeniden stadyum ve salonlara dönmesinden bu yana NBA, ortalama takım değerinin yüzde 87 artmasıyla başı çekerken, MLB ve Avrupa futbolu sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 24 ile neredeyse başa baş ilerledi.
Bu fark nedeniyle futbol, dünyanın en değerli 50 takımı arasında artık yalnızca dört temsilciye sahip: İspanya La Liga’dan iki ve İngiltere Premier League’den iki kulüp. Bu sayı, önceki iki yılın her birinde yediydi; İngiltere’den Manchester City, Almanya’dan Bayern Münih ve Fransa’dan Paris Saint-Germain listeden düştü. MLB de Boston Red Sox’un ilk 50’nin dışına çıkmasıyla iki temsilciye geriledi. Toronto Maple Leafs’in 4,4 milyar dolarla zirvede olduğu NHL ve LAFC’nin 1,25 milyar dolarla bir numara olduğu MLS ise, bu yılki sıralamaya girmeyi başaramayan erkek profesyonel ligler arasında yer aldı. Kadın sporlarından da herhangi bir kulüp listeye giremedi; bu alandaki en değerli takım ise 400 milyon dolarla WNBA’den New York Liberty oldu.
Bu arada Formula 1, bir yıllık aranın ardından geri dönüyor; Ferrari ve Mercedes’in her biri artık en az 6 milyar dolar değerinde. NBA ise üst üste ikinci yıl 12 takımla güçlü bir şekilde temsil edilirken, Miami Heat bu yıl Dallas Mavericks’in yerini alarak listeye girdi. Ancak hiçbir lig NFL ile kıyaslanamaz: 32 takımın 30’u ilk 50’de yer alıyor. Yalnızca 5,3 milyar dolarlık New Orleans Saints ve 5,25 milyar dolarlık Cincinnati Bengals listenin dışında kaldı. Eğer profesyonel Amerikan futbolu finansal bir yük treni ise, Cowboys da onun lokomotifi. Geçen sezon gelirleri 1,2 milyar doları aştı. Forbes tahminlerine göre herhangi bir spordan yalnızca bir takım bu rakamın 350 milyon dolar yakınına gelebildi ve 105 milyon dolar geride kaldı.
En yakın rakip ise La Liga’dan Real Madrid; tesadüfen, on yıl önce değerleme sıralamasında Cowboys’u geçen son kulüp. O dönemde Los Blancos 3,26 milyar dolar değerindeyken Dallas 3,2 milyar dolardaydı. Bugün ise Real Madrid’in değeri 6,75 milyar dolar ile Cowboys’un ancak yarısı kadar. Takım fiyatlarının gidişatına bakıldığında, 2015 adeta deri kaskların kullanıldığı çağ gibi kalıyor.
Dünyanın en değerli 50 takımı
1. 13 milyar dolar - Dallas Cowboys
Lig: NFL | Sahibi: Jerry Jones | Bir yıllık değişim: Yüzde 29 | 2024'teki sıralaması: 1
2. 11 milyar dolar - Golden State Warriors
Lig: NBA | Sahibi: Joe Lacob, Peter Guber | Bir yıllık değişim: Yüzde 25 | 2024'teki sıralaması: 2
3. 10.5 milyar dolar - Los Angeles Rams
Lig: NFL | Sahibi: E. Stanley Kroenke | Bir yıllık değişim: Yüzde 38 | 2024'teki sıralaması: 3
4. 10.1 milyar dolar - New York Giants
Lig: NFL | Sahibi: John Mara, Steven Tisch | Bir yıllık değişim: Yüzde 38 | 2024'teki sıralaması: 7
5. 10 milyar dolar - Los Angeles Lakers
Lig: NBA | Sahibi: Mark Walter, Todd Boehly, Jerry Buss Aile Tröstü | Bir yıllık değişim: Yüzde 41 | 2024'teki sıralaması: 8
6. 9.75 milyar dolar - New York Knicks
Lig: NBA | Sahibi: Madison Square Garden Sports | Bir yıllık değişim: Yüzde 30 | 2024'teki sıralaması: 5
7. 9 milyar dolar - New England Patriots
Lig: NFL | Sahibi: Robert Kraft | Bir yıllık değişim: Yüzde 22 | 2024'teki sıralaması: 6
8. 8.6 milyar dolar - San Francisco 49ers
Lig: NFL | Sahibi: York ailesi | Bir yıllık değişim: Yüzde 26 | 2024'teki sıralaması: 10
9. 8.3 milyar dolar - Philadelphia Eagles
Lig: NFL | Sahibi: Jeffrey Lurie | Bir yıllık değişim: Yüzde 26 | 2024'teki sıralaması: 12
10. 8.2 milyar dolar - Chicago Bears
Lig: NFL | Sahibi: McCaskey ailesi | Bir yıllık değişim: Yüzde 28 | 2024'teki sıralaması: 15
10. 8.2 milyar dolar - New York Yankees
Lig: MLB | Sahibi: Steinbrenner ailesi | Bir yıllık değişim: Yüzde 9 | 2024'teki sıralaması: 4
12. 8.1 milyar dolar - New York Jets
Lig: NFL | Sahibi: Johnson ailesi | Bir yıllık değişim: Yüzde 17 | 2024'teki sıralaması: 9
13. 7.7 milyar dolar - Las Vegas Raiders
Lig: NFL | Sahibi: Mark Davis | Bir yıllık değişim: Yüzde 15 | 2024'teki sıralaması: 11
14. 7.6 milyar dolar - Washington Commanders
Lig: NFL | Sahibi: Josh Harris | Bir yıllık değişim: Yüzde 21 | 2024'teki sıralaması: 16
15. 7.5 milyar dolar - Los Angeles Clippers
Lig: NBA | Sahibi: Steve Ballmer | Bir yıllık değişim: Yüzde 36 | 2024'teki sıralaması: 22
15. 7.5 milyar dolar - Miami Dolphins
Lig: NFL | Sahibi: Stephen Ross | Bir yıllık değişim: Yüzde 21 | 2024'teki sıralaması: 17
17. 7.4 milyar dolar - Houston Texans
Lig: NFL | Sahibi: Cal McNair | Bir yıllık değişim: yüzde 21 | 2024'teki sıralaması: 18
18. 6.8 milyar dolar - Denver Broncos
Lig: NFL | Sahibi: Greg Penner | Bir yıllık değişim: Yüzde 24 | 2024'teki sıralaması: 22
18. 6.8 milyar dolar - Los Angeles Dodgers
Lig: MLB | Sahibi: Guggenheim Baseball Management | Bir yıllık değişim: Yüzde 25 | 2024'teki sıralaması: 24
20. 6.75 milyar dolar - Real Madrid
Lig: La Liga | Sahibi: Kulüp üyeleri | Bir yıllık değişim: Yüzde 2 | 2024'teki sıralaması: 12
21. 6.7 milyar dolar - Boston Celtics
Lig: NBA | Sahibi: Bill Chisholm, Grousbeck ailesi | Bir yıllık değişim: Yüzde 12 | 2024'teki sıralaması: 19
21. 6.7 milyar dolar - Seattle Seahawks
Lig: NFL | Sahibi: Paul G. Allen Tröstü | Bir yıllık değişim: Yüzde 23 | 2024'teki sıralaması: 24
23. 6.65 milyar dolar - Green Bay Packers
Lig: NFL | Sahibi: Hissedarlar | Bir yıllık değişim: Yüzde 19 | 2024'teki sıralaması: 20
24. 6.6 milyar dolar - Manchester United
Lig: Premier League | Sahibi: Glazer ailesi, Jim Ratcliffe | Bir yıllık değişim: Yüzde 1 | 2024'teki sıralaması: 14
24. 6.6 milyar dolar - Tampa Bay Buccaneers
Lig: NFL | Sahibi: Glazer ailesi | Bir yıllık değişim: Yüzde 22 | 2024'teki sıralaması: 26
26. 6.5 milyar dolar - Ferrari
Lig: Formula 1 | Sahibi: Ferrari N.V. | Bir yıllık değişim: - | 2024'teki sıralaması: Sıralamada yoktu
26. 6.5 milyar dolar - Pittsburgh Steelers
Lig: NFL | Sahibi: Arthur Rooney II, Daniel Rooney Tröstü | Bir yıllık değişim: Yüzde 23 | 2024'teki sıralaması: 28
28. 6.4 milyar dolar - Cleveland Browns
Lig: NFL | Sahibi: Dee ve Jimmy Haslam | Bir yıllık değişim: Yüzde 24 | 2024'teki sıralaması: 30
29. 6.35 milyar dolar - Atlanta Falcons
Lig: NFL | Sahibi: Arthur Blank | Bir yıllık değişim: Yüzde 22 | 2024'teki sıralaması: 29
30. 6.3 milyar dolar - Tennessee Titans
Lig: NFL | Sahibi: Amy Adams Strunk | Bir yıllık değişim: Yüzde 29 | 2024'teki sıralaması: 37
31. 6.25 milyar dolar - Minnesota Vikings
Lig: NFL | Sahibi: Wilf family | Bir yıllık değişim: Yüzde 24 | 2024'teki sıralaması: 33
32. 6.2 milyar dolar - Kansas City Chiefs
Lig: NFL | Sahibi: Hunt ailesi | Bir yıllık değişim: Yüzde 28 | 2024'teki sıralaması: 39
33. 6.1 milyar dolar - Baltimore Ravens
Lig: NFL | Sahibi: Stephen Biscotti | Bir yıllık değişim: Yüzde 22 | 2024'teki sıralaması: 34
34. 6 milyar dolar - Chicago Bulls
Lig: NBA | Sahibi: Jerry Reinsdorf | Bir yıllık değişim: Yüzde 20 | 2024'teki sıralaması: 34
34. 6 milyar dolar - Los Angeles Chargers
Lig: NFL | Sahibi: Dean Spanos | Bir yıllık değişim: Yüzde 18 | 2024'teki sıralaması: 31
34. 6 milyar dolar - Mercedes
Lig: Formula 1 | Sahibi: Mercedes-Benz Group, Ineos, Toto Wolff | Bir yıllık değişim: - | 2024'teki sıralaması: Sıralamada yoktu
37. 5.95 milyar dolar - Buffalo Bills
Lig: NFL | Sahibi: Terrence ve Kim Pegula | Bir yıllık değişim: Yüzde 42 | 2024'teki sıralaması: Sıralamada yoktu
38. 5.9 milyar dolar - Houston Rockets
Lig: NBA | Sahibi: Tilman Fertitta | Bir yıllık değişim: Yüzde 20 | 2024'teki sıralaması: 37
38. 5.9 milyar dolar - Indianapolis Colts
Lig: NFL | Sahibi: Carlie Irsay-Gordon, Casey Foyt, Kalen Jackson | Bir yıllık değişim: Yüzde 23 | 2024'teki sıralaması: 40
40. 5.7 milyar dolar - Carolina Panthers
Lig: NFL | Sahibi: David Tepper | Bir yıllık değişim: Yüzde 27 | 2024'teki sıralaması: 45
40. 5.7 milyar dolar - Miami Heat
Lig: NBA | Sahibi: Micky Arison | Bir yıllık değişim: Yüzde 34 | 2024'teki sıralaması: Sıralamada yoktu
42. 5.65 milyar dolar - Barcelona
Lig: La Liga | Sahibi: Kulüp üyeleri | Bir yıllık değişim: Yüzde 1 | 2024'teki sıralaması: 20
43. 5.6 milyar dolar - Jacksonville Jaguars
Lig: NFL | Sahibi: Shahid Khan | Bir yıllık değişim: Yüzde 22 | 2024'teki sıralaması: 43
43. 5.6 milyar dolar - Brooklyn Nets
Lig: NBA | Sahibi: Joseph Tsai, Koch ailesi | Bir yıllık değişim: Yüzde 17 | 2024'teki sıralaması: 40
45. 5.5 milyar dolar - Arizona Cardinals
Lig: NFL | Sahibi: Michael Bidwill | Bir yıllık değişim: Yüzde 28 | 2024'teki sıralaması: 50
46. 5.45 milyar dolar - Philadelphia 76ers
Lig: NBA | Sahibi: Josh Harris, David Blitzer | Bir yıllık değişim: Yüzde 18 | 2024'teki sıralaması: 43
47. 5.425 milyar dolar - Phoenix Suns
Lig: NBA | Sahibi: Mat Ishbia, Justin Ishbia | Bir yıllık değişim: Yüzde 26 | 2024'teki sıralaması: 50
48. 5.4 milyar dolar - Detroit Lions
Lig: NFL | Sahibi: Ford ailesi | Bir yıllık değişim: Yüzde 30 | 2024'teki sıralaması: Sıralamada yoktu
48. 5.4 milyar dolar - Liverpool
Lig: Premier League | Sahibi: John Henry, Tom Werner | Bir yıllık değişim: Yüzde 1 | 2024'teki sıralaması: 27
48. 5.4 milyar dolar - Toronto Raptors
Lig: NBA | Sahibi: Rogers Communications, Larry Tanenbaum | Bir yıllık değişim: Yüzde 23 | 2024'teki sıralaması: 47