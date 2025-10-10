Dursun Özbek açıkladı: Okan Buruk'un sözleşmesi uzatıldı

Galatasaray'da üst üste 3 sezon şampiyonluk yaşayan teknik direktörü Okan Buruk’un geleceği netlik kazandı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, başarılı teknik adamla sözleşmenin uzatıldığını duyurdu.

Özbek, Okan Buruk’la yeni bir sözleşme imzalandığını açıklarken, Galatasaray’a hizmet etmenin öncelikleri olduğunu vurguladı.

"Biz Galatasaray’ın askerleriyiz, neferleriyiz. Galatasaray’a hizmet için buradayız. Öyle yetiştik. Ben ayrıca şahsen de Galatasaray’a borcum olduğunu düşünüyorum. Galatasaray camiasında yetişmiş bir kişiyim; mektebinden, lisesinden. Dolayısıyla ben Galatasaray’a borcumu ödüyorum. Yani borcunu ödeyen adamların heykeli mi dikilir? Lütfen bunları bu şekilde düşünmeyin" dedi.

Ekol TV’ye konuşan Dursun Özbek, “Bizim tek amacımız Galatasaray’a fayda sağlamak. Okan Buruk’un sözleşmesini uzattık. Yeni bir sözleşme yaptık hocamızla” ifadelerini kullandı.