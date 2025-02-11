Dursun Özbek, Adana Demirspor maçı sonrası ilk kez konuştu

Galatasaray'da kadın futbol takımının forma kol sponsorluğu anlaşması için imza töreni düzenlendi. Törende sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

Sponsorluk anlaşması için konuşan Dursun Özbek, "Bugün Galatasaray Spor Kulübü olarak SPOINT ile kadın futbol takımımızın forma kol sponsorluğu anlaşması için buradayız. Galatasaray markası sadece erkek futbolunda değil, diğer tüm branşlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir. Bugün yaptığımız anlaşmanın hedefimiz olan daha büyük kupalara ulaştıracağına yürekten diliyorum." dedi.

Süper Lig'de yarıda kalan Adana Demirspor maçına yönelik de açıklamalarda bulunan Özbek, "Pazar günü bir maç yaptık ve tamamlamak nasip olmadı. Sportif anlamda değerlendirebilecek bir şey yok. Olayın perde arkasını, ne şekilde vuku bulduğunu değerlendirmek gerekir. Bildiğiniz gibi ülkemizde son dönemde futbolla ilgili tartışmalar futbolun nasıl oynandığı, oyuncuların performansının değerlendirilmesinin dışına çıkarılmaya çalışılıyor. Devamlı provaktif hareketler.

Futbolun nasıl oynandığından ziyade konunun amacının saptırılmak suretiyle Galatasaray camiasını üzmektedir. Futbolun bu şekilde anılması ülkenin marka değerine verdiği gibi negatif algılara sebep olmaktadır. Bundan vazgeçmemiz lazım. Futbolun tüm paydaşlarına sesleniyorum. Bu tavırların Türk futbolunun geleceğini kararttığının bilincinde olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Özbek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Futbolu kutuplaştıran yorumların futbolumuza fayda getirmediği nettir. Toplumumuzun huzura ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Başka yerlere geldik. Galatasaray'ın rakibi olan herkes televizyon televizyon gezip bambaşka yorumlarla, bambaşka suçlamalarla Galatasaray'ı provoke etme amacıyla söylemler içine girdiler. Geçmişte de bunlar yapıldı. Hiçbir fayda üretmedi. Bugün elbetteki bu söylemleri devam ettirenler, buna çanak tutanları ayrıca değerlendirmek lazım.

Yüce Türk adaletine bir görev düşüyor, bunun bir proje olduğunu söylemiştim. Olayı aydınlatacak, bu söylemlerin neye hizmet ettiğini gösterecek Türk adaletidir. Dün itibariyle de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunduk. Türk futbolunun artık bu söylemlere tahammülü kalmamıştır. Tekrar tekrar söylüyorum. Türk insanının, toplumumuzun huzura ihtiyacı var. Huzursuzluğu getirecek hiçbir olayın içinde Galatasaray olmayacaktır. Provakasyona yönelik hiçbir hareketin içinde Galatasaray olmayacak. Bizim tek bir amacımız var, Türk futboluna hizmet etmek."