Dursun Özbek, Avrupa Futbol Kulüpleri yönetim kurulu üyeliğine seçildi

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Avrupa’daki profesyonel futbol kulüplerini uluslararası arenada en üst düzeyde temsil eden kuruluş olan EFC’de yer alacak olan Başkan Dursun Aydın Özbek, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da düzenlenen seçimle yönetim kurulu üyeliği görevini üstlendi.

Başkan Dursun Aydın Özbek şu konuşmayı yaptı:

“Avrupa Futbol Kulüpleri Yönetim Kurulu’na seçilmekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak bu önemli platformda Türk futbolunu layıkıyla temsil etmek; Avrupa kulüpleri arasındaki iletişimi, iş birliğini ve etkileşimi en üst seviyeye taşımak için çalışacağım. Bu seçimin Galatasarayımıza ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.