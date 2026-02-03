Dursun Özbek: Bu sene de şampiyon olacağız

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek 2025-2026 sezonunda şampiyonluğa ulaşarak Yenikapı'da 2 milyon taraftarla kutlama yapmak istediklerini söyledi.

"Bir gelenek oluştu"

Özbek, "Beşinci yıldız ve 25. şampiyonluğu kutladık. Bu kutlamayı Yenikapı'da yaptık. Yaparken de sadece sitemizden duyuru gerçekleştirdik. O gün yağmur da vardı. O havada 1 milyondan fazla kişi oraya geldi. Kupa çıkana kadar yağmurun altında beklediler. Bence Galatasaray taraftarının büyüklüğünü, Galatasaray'ın nasıl bir dünya kulübü olduğunu gösteren en önemli fotoğraflardan biri de bu. Sevgiyle yoğrulmuş, aidiyeti yüksek bir taraftarının olması bir kulüp için çok önemlidir. Galatasaray da bu taraftara sahip olduğu için çok önemli bir kulüptür" ifadelerini kullandı.

Özbek, 2026'da da Süper Lig şampiyonluğunu hedeflediklerini aktararak, "Bir gelenek oluştu. 2023'te 23, 2024'te 24, 2025'te 25. şampiyonluğu aldık. İnşallah bu sene de şampiyon olacağız. Yine Yenikapı'da olmayı hedefliyoruz. İnşallah bu sene de şampiyonluk kutlamalarına 2 milyon kişi gelir" diye konuştu.