Dursun Özbek, Çin Büyükelçisi ile bir araya geldi! "İşbirlikleri için görüşmeler yaptık"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek; Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong ve Büyükelçilik heyetini makamında ağırladı.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi'nden sponsorluk mesajı

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin "Galatasaray Spor Kulübü sadece Türkiye'de değil dünyada da çok meşhur. Çin'de çok takipçisi var. Başkanla görüştük. İki ülkenin spor alanındaki işbirlikleri için görüşmeler yaptık. Galatasaray'a başarılar." açıklamasını yaptı.