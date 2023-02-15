Dursun Özbek: Futbolcularımız maaşlarını bağışladı

Dursun Özbek, depremin ilk gününden itibaren yardım toplama merkezine çevrilen Nef Stadı'ndaki çalışmaları inceledi.

Deprem bölgesine yaklaşık 80 tırlık yardım ulaştırdıklarını belirten Özbek, "Galatasaray camiasına ve deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza yardım etmek isteyenlere sesleniyorum. Bu faaliyetlerimiz uzun süre devam edecek. İhtiyaçlar giderek büyüyor. Yardımsever herkes, yapabileceklerini artırarak devam ettirmesi gerek. Artık 3. faza geçiyoruz. Konteyner kentin kurulumuna başladık. Sosyal ihtiyaçlar giderek artıyor. Bence iş yeni başlıyor. Bunun idrakinde olalım." diye konuştu.

Destekçilerimiz yardımlarını kesmemeli

Sürecin başından beri AFAD ile iş birliği içinde olduklarını dile getiren Özbek, "Devletimiz büyük bir çaba sarf ediyor. Yaraların sarılması için büyük bir faaliyet var. AFAD, bölgeye en süratli desteği vermek için elinden geleni yapıyor. Bizim de onlara yardımcı olmamız lazım. Biz zaten bölgedeyiz, olmaya da devam edeceğiz. Destekçilerimizden yardımlarını kesmemelerini, hatta artırarak göndermelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, birçok sporcularının aylık maaşlarını yardım kampanyasına bağışladığını vurguladı.

"İnsani duygular her yerde aynı." diyen Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sporcularımız yıkımı gördü. Gaziantep'te Hatay'da birlikte futbol oynadıkları kişilerin ne çektiğini, neler yaşadığını biliyorlar. Bazı futbolcularımız maaşlarının deprem bölgesine ulaşması için kampanyaya bağışladı. Bunun büyüyeceğini düşünüyorum. Bu yardıma katılımın ne kadar çok olduğu önemli. Miktar önemli değil. İnsanların gücü neye yetiyorsa yardım etmeli. Katılımcı sayısının büyük olması önemli. Bu birlik ve beraberliği gösteriyor. Hepsi çok değerli. Bir lirasından bir milyon lirasına kadar hepsi aynı değerde."

Konteyner kent kurulacak

Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüp olarak bin konteynerlik kent kuracaklarını söyledi.

Hedeflerinin bin konteyner olduğunu aktaran Özbek, "Galatasaray Kulübü olarak 500 konteyner yaptırıyorduk. Hedef giderek artıyor. Sayın Bakanımız, sadece Galatasaray'ın desteğiyle yapılacak bin konteynerlik bir yer ayırdı. Herhalde önümüzdeki hafta sevkiyata başlayacağız. Mobil tuvaletlerin de siparişleri verildi. Bölgenin ihtiyacı bitmez. Büyük bir yıkım var. Biz orada organizeyiz. Yardımları ulaşması gereken yerlere ulaştırıyoruz. Bizim vasıtamızla yardım gönderebilirsiniz. Biz hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Geliri depremzedeler yararına kullanılacak bir müzayede düzenleyeceklerini hatırlatan Özbek, "Fayda üretmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yakın zamanda bir müzayede tertip edeceğiz. Bir Galatasaraylı 1973 model aracını bağışladı. Yabancı futbolculardan gelen formalar, birçok eşya var. Bu müzayede ile maksimum fonu elde etmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.